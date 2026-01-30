Кто и как может получить помощь?

Подать заявку уже могут ОСМД, жилищные и обслуживающие кооперативы, а также управляющие многоквартирных домов независимо от формы собственности, отметила Юлия Свириденко.

Первоначально поддержку будут оказывать домам, которые долго остаются без света. На первом этапе подать заявления могут жители Киева и Киевской области. Регистрация происходит онлайн через сервис Дия на сайте программы.

Государство предоставляет финансовую поддержку в размере от 100 до 300 тысяч гривен. Выплаты планируют осуществлять в течение 48 часов после одобрения заявления.

Для участия нужно открыть специальный целевой счет в "Ощадбанке" или в другом банке, который присоединится к программе. Решение о предоставлении средств принимает комиссия при Министерстве развития общин.

Важно! Средства можно использовать на закупку генераторов различных типов, аккумуляторов, инверторов, солнечных панелей и другого оборудования, необходимого для работы лифтов, насосов водоснабжения, отопления и освещения мест общего пользования, отметил Алексей Кулеба.

Какую помощь могут получить дома?