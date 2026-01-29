Кто может получить новую помощь?
О том, какой вариант поддержки людей предлагает правительство и как им воспользоваться, сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.
На энергетическом Кабмине 28 января приняли ряд решений для поддержки людей и бизнеса в условиях ограниченного энергоснабжения. Одна из наработок – запуск программы поддержки "СвітлоДім".
Новой помощью могут воспользоваться многоквартирные дома. Она предназначена для автономного обеспечения электроэнергией даже в период длительных отключений.
Обратите внимание! Прежде всего программа будет действовать для регионов с тяжелой ситуацией. Сейчас это Киев и область, которые первыми получат помощь от государства.
Оказывать помощь будут для ОСМД, жилищных и обслуживающих кооперативов, управляющих многоквартирных домов любой формы собственности. Речь идет о 100 – 300 тысяч гривен на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого оборудования.
Как определить размер помощи и куда подать заявку?
В то же время Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Украины, объясняет, что люди смогут сами выбирать, что им нужно. Например, закупить солнечные панели или генераторы. Также не будет никаких ограничений по виду оборудования или поставщика – все на усмотрение людей.
Эта программа имеет целью обеспечить работу ключевых систем – водоснабжения, связи, лифтов, освещения и тепла, в частности в отопительный период,
– добавляет Кулеба.
Министр также отметил, что размер помощи будет зависеть от этажности дома и количества подъездов.
Вариативность помощи в зависимости от этажности дома / Инфографика Алексея Кулебы
Планируется, что средства будут перечислять в течение 48 часов после принятия соответствующего решения. Так смогут обеспечить оперативность в решении ситуации.
Важно! Подать заявку можно будет в ближайшее время на отдельном сайте поддержки "СвітлоДім".
Какие графики отключения действуют в Киеве?
После 2 недель экстренных отключений, в Киеве наконец начали действовать графики, об этом сообщает ДТЭК.
Пока графики временные и разработаны специально к каждому дому. Они будут неравномерными в разных районах из-за особенностей повреждений энергосистемы.
В первые несколько дней временные графики будут дорабатываться в процессе. Поэтому заранее извиняемся за возможные неточности. Мы запускаем графики так быстро, как только можем, чтобы у киевлян появилась хоть небольшая опора для планирования своего дня,
– говорится в сообщении.
Какая ситуация в энергетике?
В Украине фиксируют дефицит мощности в энергосистеме. Вариант решения – импорт или имеющаяся генерация. Однако это не всегда может помочь и приходится искать другие пути покрытия дефицита.
Ранее сообщалось, что Украину поддерживают международные партнеры. Но хватит ли их помощи на покрытие наших потребностей и является ли эта помощь существенной в украинских реалиях – пока вопрос.