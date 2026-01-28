Что будет с отключениями света в Киеве?

Об этом сказала пресс-секретарь КГГА Екатерина Поп в эфире телеканала "Мы - Украина".

Мы ждем этого дня на день, это все зависит от титанического труда наших энергетиков. Они и так осуществляют все, что только могут, и работают за пределами возможного, чтобы восстановить электроснабжение города,

– заявила Екатерина Поп.

Она также добавила, что Россия может снова атаковать системы жизнеобеспечения столицы. И от этого может возрасти объем работы всех привлеченных аварийных бригад. Кроме того, на восстановление влияют погодные условия.

В то же время министр энергетики Денис Шмыгаль подтвердил, что ближайшая задача энергетиков – это выйти на прогнозируемые графики отключений. В частности, по состоянию на вечер 27 января в столице без электроснабжения оставалось 710 тысяч потребителей. Но для людей очень утомительно жить в неизвестности без четких графиков.

Шмыгаль отметил: государство предоставило всю необходимую помощь столице, чтобы энергетические компании имели возможность перевести город на почасовые графики отключений. Но энергетическая система Киева повреждена неравномерно. Поэтому первые недели, пока идет восстановление, графики в разных энергоузлах могут отличаться. Это будет зависеть от пропускной способности сетей конкретного района.

Заметьте! Кроме того, в городе уже практически завершены работы по верификации имеющихся когенерационных установок. Приоритет – это обеспечить стабильную работу когенерационных установок и максимальный отпуск электроэнергии в сеть. Это позволит частично покрывать потребности потребителей и усилить энергетическую устойчивость столицы.

Что еще следует знать о ситуации в столице?