Об этом сообщили в Укрэнерго.

Некоторые области переходят на аварийное отключение электроэнергии: что известно?

В среду, 28 января, в ряде областей Украины будут действовать экстренные отключения света. Причина – последствия российских атак на украинские энергообъекты.

В Укрэнерго отметили, что в регионах, где ввели аварийные отключения, ранее опубликованные графики не будут действовать. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы стабилизировать энергоснабжение.

Аварийные отключения будут отменены после нормализации ситуации в энергосистеме. В то же время в компании призывают потребителей экономно пользоваться электроэнергией в случае ее восстановления.

Важно! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона.

Какова сейчас ситуация в энергосистеме Украины?