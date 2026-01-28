Про це повідомили в Укренерго.
Дивіться також Внутрішня генерація відсутня, – експерт сказав, в яких областях найгірша ситуація з енергетикою
Деякі області переходять на аварійне вимкнення електроенергії: що відомо?
У середу, 28 січня, у низці областей України діятимуть екстрені відключення світла. Причина – наслідки російських атак на українські енергооб'єкти.
В Укренерго зауважили, що у регіонах, де ввели аварійні відключення, раніше опубліковані графіки не діятимуть. Енергетики працюють у посиленому режимі, аби стабілізувати енергопостачання.
Аварійні вимкнення будуть скасовані після нормалізації ситуації в енергосистемі. Водночас у компанії закликають споживачів ощадливо користуватись електроенергією у разі її відновлення.
Важливо! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону.
Яка наразі ситуація в енергосистемі України?
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зауважив 24 Каналу, що ситуація з енергетикою в Україні загалом контрольована. Найскладніше наразі в Києві, Київській області, Одеській області та Кривому Розі. Втім після покращення погодних умов очікується відновлення енергосистеми в найближчі тижні.
Україні не загрожує тотальний блекаут, оскільки нині у деяких областях вимкнення світла мінімальні, або їх взагалі немає.
Фінляндія допомагає Україні з відновленням енергетичної інфраструктури. Відомо, що ця держава передала нам трансформатори, генератори, мобільні котли та інше необхідне обладнання.