Про це повідомили в Укренерго.

У середу, 28 січня, у низці областей України діятимуть екстрені відключення світла. Причина – наслідки російських атак на українські енергооб'єкти.

В Укренерго зауважили, що у регіонах, де ввели аварійні відключення, раніше опубліковані графіки не діятимуть. Енергетики працюють у посиленому режимі, аби стабілізувати енергопостачання.

Аварійні вимкнення будуть скасовані після нормалізації ситуації в енергосистемі. Водночас у компанії закликають споживачів ощадливо користуватись електроенергією у разі її відновлення.

Важливо! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону.

Яка наразі ситуація в енергосистемі України?