Однак Київщина, Одещина, Кривий Ріг – у дуже складній ситуації. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зауважив 24 Каналу, що там було багато ударів, пошкоджені мережі.
Читайте також Експерт з енергетики припустив, чи можлива в Києві гуманітарна катастрофа
Чи покращується ситуація?
Олександр Харченко розповів, що ситуація складна у Київській та Одеській областях, Кривому Розі. Але загалом в Україні – абсолютно контрольована. У певних регіонах може бути важче на два – три дні, однак роботу відновлюють, люди повертаються до нормального забезпечення. Крок за кроком усе буде покращуватися, а з відходом холодів – ще й значно спрощується.
Тому що, на жаль, під час морозів дуже важко працювати. Особливо коли у вас стоїть вибір. В людей і так обмаль доступу до електрики. А вам якийсь елемент цього треба відключити, щоб ремонтувати інше. У мороз тут рішення, найімовірніше, буде "поки почекаємо, не будемо ремонтувати". Але зараз не можна людям навіть на 10 мегаватів зменшити енергопостачання, якщо казати про Київ,
– пояснив він.
Зараз вже почало теплішати. За прогнозами, наступні щонайменше два тижні має бути більш комфортна погода для відновлення енергосистеми. Все одно холодно, але значно краща температура та погодні умови для відновлення енергосистеми.
Як покращити ситуацію з енергетикою?
Доктор економічних наук та голова Advanter Group Андрій Длігач назвав кроки, які мають покращити ситуацію з енергетикою. За його словами, потрібно заздалегідь подбати про децентралізацію енерго- і теплозабезпечення міста, як це зробили у Житомирі чи в інших українських містах.
Також зараз потрібні гроші для того, щоб компенсувати втрати, зробити системи забезпечення, зберігання електричної енергії, підготуватися до літа. Крім того, блоки АЕС влітку будуть виведені на ремонтні роботи, і в цей період доведеться зробити акцент на відновлювальній енергетиці.
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко спрогнозував, скільки часу потрібно для повного відновлення енергетики. На його думку, з середини березня можна чекати значного зниження термінів стабілізаційних відключень, і така ситуація має зберегтися по середину червня.