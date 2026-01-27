Однако Киевщина, Одесская область, Кривой Рог – в очень сложной ситуации. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заметил 24 Каналу, что там было много ударов, повреждены сети.

Улучшается ли ситуация?

Александр Харченко рассказал, что ситуация сложная в Киевской и Одесской областях, Кривом Роге. Но в целом в Украине – абсолютно контролируемая. В определенных регионах может быть тяжелее на два – три дня, однако работу восстанавливают, люди возвращаются к нормальному обеспечению. Шаг за шагом все будет улучшаться, а с уходом холодов – еще и значительно упрощается.

Потому что, к сожалению, во время морозов очень трудно работать. Особенно когда у вас стоит выбор. У людей и так мало доступа к электричеству. А вам какой-то элемент этого надо отключить, чтобы ремонтировать другое. В мороз здесь решение, вероятнее всего, будет "пока подождем, не будем ремонтировать". Но сейчас нельзя людям даже на 10 мегаватт уменьшить энергоснабжение, если говорить о Киеве,

– объяснил он.

Сейчас уже начало теплеть. По прогнозам, следующие минимум две недели должна быть более комфортная погода для восстановления энергосистемы. Все равно холодно, но значительно лучше температура и погодные условия для восстановления энергосистемы.

Как улучшить ситуацию с энергетикой?