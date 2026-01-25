Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, объяснив, когда может частично стабилизироваться ситуация с графиками отключений света. Он также раскрыл, какой период времени может потребоваться для нормализации работы энергетической системы Украины.

Стабилизируется ли ситуация со светом летом?

Омельченко отметил, что когда наступит потепление, увеличится мировой день, тогда улучшится эффективность работы солнечных электростанций, которых очень много в Украине. Эти факторы должны сыграть большую роль в том, чтобы энергетическая система улучшила свою работу. Также, когда закончится осенне-зимний период, соответственно уменьшится потребление электрической энергии.

Поэтому с середины марта уже можно ожидать значительного снижения сроков стабилизационных отключений. Такая ситуация должна сохраниться по середину июня,

– подчеркнул директор энергетических программ Центра Разумкова.

Еще один период – с конца августа до середины октября – также благоприятный, по его мнению, для того, чтобы стабилизировать энергообеспечение.

Обратите внимание! Вследствие вражеских массированных обстрелов в Киеве по состоянию на 25 января без отопления остаются 1676 многоэтажек. В то же время с прошлого вечера коммунальщики и энергетики восстановили теплоснабжение в более 1600 домов.

"Летом ситуация может быть не такой стабильной, поскольку атомные блоки, которые обеспечивают основную генерацию, входят в ремонт. Поэтому в июле – начале августа, в жаркую погоду, как не сложно предсказать, могут быть введены графики с большими промежутками отключения электрической энергии", – отметил он.

Однако в стратегическом плане для полного восстановления энергетической системы и, соответственно, функционирования экономики Украины нужно значительно больше времени. Ведь эта система, по его словам, должна стабильно работать, чтобы вернулись люди, чтобы бизнес почувствовал перспективу и надежность.

Этот процесс, на мой взгляд, может растянуться примерно на период до пяти лет,

– пояснил Владимир Омельченко.

Нужно, как подчеркнул директор энергетических программ Центра Разумкова, не просто восстановить энергетическую систему – этого мало. Есть определенные объекты, которые вообще нет смысла восстанавливать. Например, если разрушена старая ТЭС, которая была построена 60 лет назад, восстанавливать ее особого смысла нет.

Он добавил, что вместо нее необходимо развивать децентрализованную генерацию десятков и сотен малых электростанций, в частности, из возобновляемых источников энергии.

Какова ситуация с отключением света в Украине?