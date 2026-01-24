Что известно об "энергетическом Рамштайн"?

Детали сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в пятницу, 24 января. Он также рассказал о помощи Украине в январе.

На заседании 23 января партнеры подтвердили готовность продолжать поддержку 23 января новыми пакетами гуманитарной помощи:

более 400 миллионов долларов – США;

60 миллионов евро – Германия;

23 миллиона евро – Нидерланды;

почти 23 миллиона евро – Великобритания;

10 миллионов евро – Италия (дополнительно 50 миллионов евро заложено в бюджете на 2026 год).

Кроме того, названы направления дальнейшей совместной работы, в которых Украина рассчитывает на помощь союзников.

Это расширение децентрализованной генерации для тепла и воды; наполнение Национального резерва мобильного энергетического оборудования; формирование "банка" критического оборудования для быстрого реагирования после атак; масштабирование физической защиты энергообъектов.

Помогая Украине пройти эту зиму, партнеры защищают не только украинцев, а инвестируют в стабильность и безопасность всей Европы,

– подчеркнул Кулеба.

Как Украине помогли в январе?

Европейская Комиссия – 447 генераторов для Киева и общин по всей стране, с фокусом на прифронтовые области;

Польша – почти 400 генераторов для Киевщины;

Италия – 78 котлов высокой мощности;

Литва – 90 генераторов;

Германия (GIZ) – блочно-модульные котельные общей мощностью 16 мегаватт;

Швейцария – до 500 тыс евро для Харьковщины и Киевщины;

Япония – 140 генераторов малой и средней мощности, 60 трансформаторов, 2 когенерационные установки;

Франция – более 100 генераторов общей мощностью 13 мегаватт и другое оборудование.

К слову, Кулеба поблагодарил правительства и граждан стран-участниц встречи, Евросоюз, международные организации и финансовые институты – за совместную подготовку к отопительному сезону и оперативную помощь в течение последних недель.



Заседание "энергетического Рамштейна" 23 января / Фото Кулеба

Напомним, накануне министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что по поручению Владимира Зеленского ведомство работает со всеми партнерами для привлечения дополнительных взносов, а по поручению премьер-министра Юлии Свириденко – вместе с министерством энергетики созывает "энергетический Рамштайн".

Что известно о другой помощи Украине?