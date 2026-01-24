Что известно об "энергетическом Рамштайн"?
Детали сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в пятницу, 24 января. Он также рассказал о помощи Украине в январе.
Смотрите также Кремль пошел на масштабный террор: в каком состоянии энергетика и прогноз на свет дальше
На заседании 23 января партнеры подтвердили готовность продолжать поддержку 23 января новыми пакетами гуманитарной помощи:
- более 400 миллионов долларов – США;
- 60 миллионов евро – Германия;
- 23 миллиона евро – Нидерланды;
- почти 23 миллиона евро – Великобритания;
- 10 миллионов евро – Италия (дополнительно 50 миллионов евро заложено в бюджете на 2026 год).
Кроме того, названы направления дальнейшей совместной работы, в которых Украина рассчитывает на помощь союзников.
Это расширение децентрализованной генерации для тепла и воды; наполнение Национального резерва мобильного энергетического оборудования; формирование "банка" критического оборудования для быстрого реагирования после атак; масштабирование физической защиты энергообъектов.
Помогая Украине пройти эту зиму, партнеры защищают не только украинцев, а инвестируют в стабильность и безопасность всей Европы,
– подчеркнул Кулеба.
Как Украине помогли в январе?
- Европейская Комиссия – 447 генераторов для Киева и общин по всей стране, с фокусом на прифронтовые области;
- Польша – почти 400 генераторов для Киевщины;
- Италия – 78 котлов высокой мощности;
- Литва – 90 генераторов;
- Германия (GIZ) – блочно-модульные котельные общей мощностью 16 мегаватт;
- Швейцария – до 500 тыс евро для Харьковщины и Киевщины;
- Япония – 140 генераторов малой и средней мощности, 60 трансформаторов, 2 когенерационные установки;
- Франция – более 100 генераторов общей мощностью 13 мегаватт и другое оборудование.
К слову, Кулеба поблагодарил правительства и граждан стран-участниц встречи, Евросоюз, международные организации и финансовые институты – за совместную подготовку к отопительному сезону и оперативную помощь в течение последних недель.
Заседание "энергетического Рамштейна" 23 января / Фото Кулеба
Напомним, накануне министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что по поручению Владимира Зеленского ведомство работает со всеми партнерами для привлечения дополнительных взносов, а по поручению премьер-министра Юлии Свириденко – вместе с министерством энергетики созывает "энергетический Рамштайн".
Что известно о другой помощи Украине?
Ранее стало известно о прибытии в Украину очередных грузов из Азербайджана, Словакии и Чехии. Страны передали генераторы, трансформаторы, кабели, медицинское оборудование и другую гуманитарную помощь.
Однако на Всемирном экономическом форуме в Давосе, по словам ведущей 24 Канала Андрианы Кучер, в эпицентре внимания оказалась эскалация вокруг Гренландии и вопрос единства НАТО, тогда как война в Украине и помощь ей на втором плане. Поэтому наша делегация сосредоточилась на том, что вопросы безопасности Альянса и Украины очень тесно связаны.