Що відомо про "енергетичний Рамштайн"?

Деталі повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба у п'ятницю, 24 січня. Він також розповів про допомогу Україні в січні.

Дивіться також Кремль пішов на масштабний терор: у якому стані енергетика та прогноз на світло далі

На засіданні 23 січня партнери підтвердили готовність продовжувати підтримку новими пакетами гуманітарної допомоги:

понад 400 мільйонів доларів – США;

60 мільйонів євро – Німеччина;

23 мільйони євро – Нідерланди;

майже 23 мільйони євро – Велика Британія;

10 мільйонів євро – Італія (додатково 50 мільйонів євро закладено в бюджеті на 2026 рік).

Окрім того, названо напрями подальшої спільної роботи, у яких Україна розраховує на допомогу союзників.

Це розширення децентралізованої генерації для тепла і води; наповнення Національного резерву мобільного енергетичного обладнання; формування "банку" критичного обладнання для швидкого реагування після атак; масштабування фізичного захисту енергооб'єктів.

Допомагаючи Україні пройти цю зиму, партнери захищають не лише українців, а інвестують у стабільність і безпеку всієї Європи,

– наголосив Кулеба.

Як Україні допомогли в січні?

Європейська Комісія – 447 генераторів для Києва та громад по всій країні, з фокусом на прифронтові області;

Польща – майже 400 генераторів для Київщини;

Італія – 78 котлів високої потужності;

Литва – 90 генераторів;

Німеччина (GIZ) – блочно-модульні котельні загальною потужністю 16 мегават;

Швейцарія – до 500 тисяс євро для Харківщини та Київщини;

Японія – 140 генераторів малої та середньої потужності, 60 трансформаторів, 2 когенераційні установки;

Франція – понад 100 генераторів загальною потужністю 13 мегават та інше обладнання.

До слова, Кулеба подякував урядам і громадянам країн-учасниць зустрічі, Євросоюзу, міжнародним організаціям і фінансовим інституціям – за спільну підготовку до опалювального сезону та оперативну допомогу протягом останніх тижнів.



Засідання "енергетичного Рамштайну" 23 січня / Фото Кулеба

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що за дорученням Володимира Зеленського відомство працює зі всіма партнерами задля залучення додаткових внесків, а за дорученням прем'єр-міністерки Юлії Свириденко – разом з міністерством енергетики скликає "енергетичний Рамштайн".

Що відомо про іншу допомогу Україні?