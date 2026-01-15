Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Андрія Сибіги у фейсбуці.

До теми В Україні аварійно знеструмили 12 областей: де не діють погодинні графіки відключень

Що написав Сибіга про "Енергетичний Рамштайн"?

За словами Сибіги, МЗС виконує доручення президента Володимира Зеленського та веде переговори з усіма партнерами щодо додаткових внесків для посилення енергосистеми. Вже цього тижня Україна отримала значний пакет допомоги від Норвегії.

Цього тижня вже маємо великий пакет на 200 мільйонів доларів від Норвегії – для закупівлі газу та обладнання. Дякуємо норвежцям,

– зазначив Сибіга.

Очікується, що найближчим часом будуть оголошені нові двосторонні пакети енергетичної підтримки від інших партнерів. Також, за словами глави МЗС, на підході додаткові пакети допомоги для посилення протиповітряної оборони.

"Адже найкраща допомога енергосистемі України – це кожна російська ракета та дрон, які не долетіли до цілі", – наголосив міністр.

На доручення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко МЗС разом із Міністерством енергетики скликає так званий "Енергетичний Рамштайн". Як зазначив Сибіга, Україна розраховує отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобовʼязання щодо підтримки галузі.

Крім того, Україна перебуває в постійному контакті з Європейським енергетичним співтовариством щодо наповнення Фонду підтримки енергетики та закупівлі обладнання. Серед конкретних прикладів допомоги – внесок Італії.

Італія – вже почали доставляти промислові бойлери високої потужності (від 550 до 3000 KW) на загальну суму 1,85 мільйона євро, які допоможуть найбільш постраждалим громадам,

– повідомив Сибіга.

Україна також залучає міжнародні механізми, зокрема Механізм цивільного захисту ЄС, Енергетичну хартію та інші міжнародні організації. Усім закордонним дипломатичним установам доручено максимально мобілізувати донорську підтримку для адресної допомоги найбільш постраждалим регіонам і громадам.

Глава МЗС окремо подякував українським енергетикам та ремонтним бригадам, які працюють під час обстрілів, наголосивши, що Росія не зможе зламати дух українців терором і холодом, а всі воєнні злочини будуть мати правову відповідальність.

Яка ситуація в українській енергетиці зараз?