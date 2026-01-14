Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

Що відомо про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці?

Україна досі ліквідовує наслідки ворожих атак і негоди. Над подоланням важких проблем працюють ремонтні бригади, енергетики, комунальні служби та ДСНС України. Усі цілодобово працюють, щоб відновити електропостачання в районах, які були знеструмлені.

У Києві ситуація найскладніша. Там планується створити штаб, який координуватиме ситуацію зі світлом та теплом. За словами Зеленського, працювати він буде постійно.

Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики України,

– йдеться в повідомленні.