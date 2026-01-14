Про це він сказав під час оперативної наради в Івано-Франківській міській раді. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mi100.
Марцінків попереджає про відключення світла до 24 годин
Ми йдемо до того, що світла не буде 24 години. Ми маємо бути готові, – зазначив він.
Марцінків пояснив, що за відсутності електрики температура в квартирах може падати до критичних значень, тому місто повинно мати детальний план дій для населення.
"У нас має бути розуміння, що робити людям, коли в квартирі буде 4 градуси і темно. Люди повинні знати, де вони можуть переночувати", – додав мер.
Особливу увагу на нараді приділили роботі пунктів обігріву. Мер підкреслив, що такі пункти повинні працювати ефективно, а не формально, з генераторами, запасами палива, гарячим чаєм, печивом та іншими необхідними речами.
Як один із варіантів розгортання пунктів обігріву розглядають освітні заклади, зокрема школи, які можна оперативно пристосувати для прийому людей у разі надзвичайної ситуації.
