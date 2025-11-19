Детальніше про те, коли споживачі в Івано-Франківській області будуть без електроенергії, пише 24 Канал.

Як вимикатимуть світло на Івано-Франківщині 19 листопада?

Внаслідок російської комбінованої атаки 19 листопада на Івано-Франківщині запровадили графіки відключень світла.

В регіоні до кінця доби 19 листопада діятиме графік погодинних вимкнень електроенергії, інформують в "Прикарпаттяобленерго". Світла у споживачів не буде в проміжках з 9:00 до 00:00.



Графік погодинних вимкнень електроенергії на 19 листопада / Фото Прикарпаттяобленерго

Дізнатися свою чергу можна:

на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";

у Viber-боті компанії;

за посиланням.

Нагадаємо, ГПВ (Графіки погодинних вимкнень) застосовуються при прогнозованому дефіциті потужності в енергосистемі.

Важливо! Час застосування й обсяг обмежень упродовж доби можуть змінитися. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго. Коли світло з'явиться за графіком, споживайте електроенергію ощадливо.