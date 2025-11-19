Подробнее о том, когда потребители в Ивано-Франковской области будут без электроэнергии, пишет 24 Канал.

Как будут выключать свет на Ивано-Франковщине 19 ноября?

Вследствие российской комбинированной атаки 19 ноября на Ивано-Франковщине ввели графики отключений света.

В регионе до конца суток 19 ноября будет действовать график почасовых отключений электроэнергии, информируют в "Прикарпатьеоблэнерго". Света у потребителей не будет в промежутках с 9:00 до 00:00.



График почасовых отключений электроэнергии на 19 ноября / Фото Прикарпатьеоблэнерго

Узнать свою очередь можно:

на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";

у Viber-боте компании;

по ссылке.

Напомним, ГПВ (Графики почасовых отключений) применяются при прогнозируемом дефиците мощности в энергосистеме.

Важно! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях облэнерго. Когда свет появится по графику, потребляйте электроэнергию экономно.