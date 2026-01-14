Що говорить Шмигаль про енергокризу?
На думку Шмигаля, нинішня кризова ситуація з енергопостачанням в Києві пояснюється тим, що столиця не підготувалася до можливих наслідків російських обстрілів, передає 24 Канал.
Дивіться також "Цифрові танки вже тут": Польща була на межі блекауту через Росію
Харків готувався. І обласна, і міська влада підготувала місто: є мобільні котельні, відповідна генерація розподілена. Київ, на жаль, був підготовлений набагато слабше, я навіть скажу, не підготовлений зовсім,
– зауважив Шмигаль.
Через це, за словами політика, тепер доведеться вживати кризових заходів, але Міненерго до цього готове.
Водночас Шмигаль підкреслив, що Міністерство енергетики може забезпечити справедливий розподіл енергоресурсів в Україні, а що головне – сформувати принципи цього розподілу. Ба більше, відомство, мовляв, здатне впливати на захист енергооб'єктів і на розвиток генерації енергії.
Зауважте! На новій посаді міністра енергетики Шмигаль хоче посилити роботу з місцевою владою у регіонах та профільним Міністерством розвитку громад та територій.
Що відомо про ситуацію в Києві?
Про ситуацію у Києві 14 січня розповів виконувач обов'язки першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв. За його словами, ситуація з водопостачанням та опаленням відносно контрольована. Втім, досі без тепла:
- Голосіївський район;
- Печерській райони.;
- частина в Солом'янському та Шевченківському районах.
Щодо електропостачання ситуація протягом доби змінюється. Наразі відбуваються екстрені та аварійні відключення світла. Найбільше страждає наразі Лівий берег столиці.
Однак прогнозувати терміни відновлення енергопостачання у КМДА не беруться через погодні умови, збільшення навантаження на енергосистему та російські обстріли, які тривають.
Варто знати! Наразі у Києві без тепла залишаються близько 400 будинків.
Що відомо про призначення Шмигаля?
14 січня Верховна Рада України з другої спроби підтримала призначення Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єр-міністра та міністра енергетики. За відповідне рішення проголосували 248 народних депутатів.
Напередодні парламент не зміг ухвалити це кадрове рішення: під час першого голосування кандидатуру Шмигаля підтримали лише 210 депутатів, тож для позитивного результату забракло 16 голосів.
Посада очільника Міненерго залишалася вакантною протягом 56 днів після відставки Світлани Гринчук. Вона пішла з посади на тлі корупційного скандалу в "Енергоатомі", що розгорівся за підсумками розслідування НАБУ.