Попри складну ситуацію в регіоні, Тирасполь відмовляється від допомоги Молдови в закупках газу на європейських ринках – чекають, що російський "Газпром" відновить поставки. Детальніше про ситуацію 24 Каналу розповіла політична аналітикиня Фонду "Демократичні ініціативи", координаторка проєкту "Дельта-24" Маріанна Присяжнюк.

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Чи поглиблюватиметься криза

Координаторка проєкту "Дельта-24" зауважила, що така ситуація в проросійському невизнаному анклаві Молдови склалася вперше, тому що раніше весь тиск "Газпрому" був спрямований на уряд в Кишиневі, який протягом останніх років домовлявся за де-факто безплатний газ для окупованого Придністров'я.

Я думаю, що енергетичну кризу молдовський уряд мав би зустріти, як вікно можливостей для стимулювання історичного діалогу. Тут варто було б акцентувати на тому, щоб надати допомогу лівому берегу, якщо Молдова розглядає Придністров'я, як свою територію, й вітати те, що Україна припинила транзит російського газу своєю територією, а не наголошувати на маніпуляціях "Газпрому",

– мовила Присяжнюк.

У центрі цієї енергетичної залежності стоїть кілька підприємств. Варто розуміти, що переговори про постачання газу вела компанія АТ "Молдовагаз", акціонерами якого є, зокрема "Газпром", Молдова й тираспольська компанія "Тираспольтрансгаз".

На думку політичної аналітикині Фонду "Демократичні ініціативи", криза не буде поглиблюватися, тому що Придністров'я фактично є потужною промисловою зоною, яка існувала завдяки цій енергетичній залежності та підприємств, які у злочинний спосіб підпорядкувала собі Росія. Наприклад, молдовська ГРЕС, яка є "імпортером" електроенергії на правий берег, належала російській енергетичній компанії "Інтер РАО ЄЕС".

"Ця криза закладає певне вікно можливостей, й мені б хотілося, щоб і Молдова використала їх, й українська сторона. Маю надію, що Україна також працює в цьому напрямку. Першим кроком для реінтеграції була б логічна деокупація, тобто виведення російського континенту з території Молдови", – додала Присяжнюк.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав Євросоюзу та невизнане Придністров’я.

Офіційний уряд Молдови не погодився на вимоги Росії щодо постачання газу Придністров’ю альтернативним маршрутом через Балкани. У відповідь російський "Газпром" з січня припинив постачання газу до Придністров’я через "невиконання платіжних зобовʼязань".

За попередніми даними, газу в регіоні вистачить на 10 – 20 днів. На півдні – трохи довше, а на півночі – до 10 днів.

Зараз у невизнаному Придністров'ї припинили подачу тепла і гарячої води в житлові будинки. У багатоповерхівках газ доступний лише для приготування їжі.

Промислові підприємства 2 січня призупинили роботу через дефіцит енергоресурсів. Вже 3 січня ввели віялові відключення електроенергії через надмірне енергоспоживання.