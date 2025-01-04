Про це заявили в Мінекономрозвитку самопроголошеної республіки, пишуть в DW, повідомляє 24 Канал.

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Блекаут у Придністров'ї

У виданні пишуть, що подання електроенергії до окремих населених пунктів припиняється на годину в період з 18:00 до 22:00 за місцевим часом. При цьому вказаний відрізок може бути збільшений на 30 хвилин через особливості "технологічного процесу".

Додамо, що близько 8 години вечора незалежне онлайн-видання Молдови NewsMaker.md в телеграм-каналі повідомило, що у Придністров'ї почали вимикати цілі вулиці/райони від електрики.

Там додали, що місцеві ЗМІ та користувачі соцмереж діляться відеокадрами того, який це має вигляд.

В деяких районах Придністровʼя відключили електроенергію: дивіться відео

Як вимикали відео в Придністровʼї: дивіться відео