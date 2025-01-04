Об этом заявили в Минэкономразвития самопровозглашенной республики, пишут в DW, сообщает 24 Канал.

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Блэкаут в Приднестровье

В издании пишут, что подача электроэнергии в отдельные населенные пункты прекращается на час в период с 18:00 до 22:00 по местному времени. При этом указанный отрезок может быть увеличен на 30 минут из-за особенностей "технологического процесса".

Добавим, что около 8 часов вечера независимое онлайн-издание Молдовы NewsMaker.md в телеграм-канале сообщило, что в Приднестровье начали отключать целые улицы/районы от электричества.

Там добавили, что местные СМИ и пользователи соцсетей делятся видеокадрами того, как это выглядит.

В некоторых районах Приднестровья отключили электроэнергию: смотрите видео

Как выключали видео в Приднестровье: смотрите видео