Приднестровье не хочет европейского газа

Ранее "Молдовагаз" предложила приднестровской компании "Тираспольтрансгаз" организовать закупки газа через европейские платформы, ведь с 1 января регион остался без поставок российского газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание IPN.

Читайте также Уже второй год подряд: Украина увеличивает добычу газа

Приднестровская "власть" отклонила это предложение, объяснив свое решение тем, что закупка газа на европейских рынках может обернуться "более высокими и нестабильными" ценами.

Заметьте! Тирасполь заявил, что ожидает возобновления поставок газа от российского "Газпрома" в рамках действующего контракта, который действует до 2026 года.

Однако с 1 января непризнанный регион перестал получать российский газ. Это привело к тому, что десятки тысяч бытовых потребителей остались без газоснабжения, а местная промышленность фактически остановила свою работу.

Какова ситуация с электроэнергией

В ответ на ситуацию власти Приднестровья посоветовали жителям использовать электрообогреватели, ведь электроэнергия пока остается доступной. Это обеспечивается работой Днестровской ГРЭС, которая использует запасы мазута и угля.

Важно! Однако, по прогнозам, этих запасов хватит только до конца зимы. При этом резкий рост потребления электроэнергии из-за компенсации отсутствия газа и похолодания может привести к тому, что ресурсы закончатся гораздо раньше.