Добыча газа в Украине в 2024 году

Темпы роста объемов добычи в 2024 году являются большими, чем в 2023-м, пишет 24 канал со ссылкой на расчеты ExPro.

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Тогда добыча выросла на 0,9%. И данный показатель является самым высоким ростом добычи с 2018 года. В частности в период с 2019 по 2022 годы объемы добычи газа сокращались.

Так в 2022 году добыча природного газа в Украине обвалилась на 6% из-за начала полномасштабной войны. Но уже в 2023 году компании показали увеличение объемов добычи газа, прежде всего государственные.

Заметьте! Именно государственные компании остались главным двигателем увеличения объемов добычи природного газа в Украине в 2024 году.

Добыча газа в компаниях

Так крупнейшая газодобывающая компания страны – государственное АО "Укргаздобыча" – в прошлом году добыла 14,55 миллиардов кубометров валового природного газа. Это на 4,6% больше, чем в 2023 году (более 13,9 миллиарда кубометров).

В то же время объемы добычи "Укргаздобыча" в 2024 году являются самыми высокими за 6 лет, когда добыча компании составлял 14,9 миллиарда кубометров в 2019 году.

"Укрнафта" в течение прошлого года добыла 1,17 млрд кубометров природного газа, что на 6,6% больше, чем в 2023 году (почти 1,1 миллиарда кубометров). Для компании это самые большие объемы добычи природного газа с 2016 года.

Добыча газа частными компаниями

ExPro пишет, что частные компании сократили объемы добычи природного газа на 8% – до более 3,4 миллиарда кубометров. В частности их добыча находится на самом низком уровне как минимум с 2016 года.

Дальнейшее сокращение объемов связано с блокированием действия спецразрешений, в частности "Укрнефтебурение", которая не добывала природный газ с декабря 2023 года по август 2024 года.

В августе "УНБ" возобновила добычу, что привело к росту добычи природного газа частными компаниями по сравнению с прошлым годом,

– сообщает издание.

Важно! В ноябре Госгеонедра снова остановила действие спецразрешений Smart Energy.