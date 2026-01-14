Что говорит Шмыгаль об энергокризисе?
По мнению Шмыгаля, нынешняя кризисная ситуация с энергоснабжением в Киеве объясняется тем, что столица не подготовилась к возможным последствиям российских обстрелов, передает 24 Канал.
Харьков готовился. И областная, и городская власть подготовила город: есть мобильные котельные, соответствующая генерация распределена. Киев, к сожалению, был подготовлен гораздо слабее, я даже скажу, не подготовлен совсем,
– заметил Шмыгаль.
Из-за этого, по словам политика, теперь придется принимать кризисные меры, но Минэнерго к этому готово.
В то же время Шмыгаль подчеркнул, что Министерство энергетики может обеспечить справедливое распределение энергоресурсов в Украине, а главное – сформировать принципы этого распределения. Более того, ведомство, мол, способно влиять на защиту энергообъектов и на развитие генерации энергии.
Заметьте! На новой должности министра энергетики Шмыгаль хочет усилить работу с местными властями в регионах и профильным Министерством развития общин и территорий.
Что известно о ситуации в Киеве?
О ситуации в Киеве 14 января рассказал исполняющий обязанности первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев. По его словам, ситуация с водоснабжением и отоплением относительно контролируемая. Впрочем, до сих пор без тепла:
- Голосеевский район;
- Печерской районы.;
- часть в Соломенском и Шевченковском районах.
Что касается электроснабжения ситуация в течение суток меняется. Сейчас происходят экстренные и аварийные отключения света. Больше всего страдает сейчас Левый берег столицы.
Однако прогнозировать сроки восстановления энергоснабжения в КГГА не берутся из-за погодных условий, увеличение нагрузки на энергосистему и российские обстрелы, которые продолжаются.
Стоит знать! Сейчас в Киеве без тепла остаются около 400 домов.
Что известно о назначении Шмыгаля?
14 января Верховная Рада Украины со второй попытки поддержала назначение Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики. За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов.
Накануне парламент не смог принять это кадровое решение: во время первого голосования кандидатуру Шмыгаля поддержали лишь 210 депутатов, поэтому для положительного результата не хватило 16 голосов.
Должность главы Минэнерго оставалась вакантной в течение 56 дней после отставки Светланы Гринчук. Она ушла с должности на фоне коррупционного скандала в "Энергоатоме", разгоревшегося по итогам расследования НАБУ.