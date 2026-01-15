Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Андрея Сибиги в фейсбуке.

Что написал Сибига об "Энергетическом Рамштайн"?

По словам Сибиги, МИД выполняет поручение президента Владимира Зеленского и ведет переговоры со всеми партнерами о дополнительных взносах для усиления энергосистемы. Уже на этой неделе Украина получила значительный пакет помощи от Норвегии.

На этой неделе уже имеем большой пакет на 200 миллионов долларов от Норвегии – для закупки газа и оборудования. Спасибо норвежцам,

– отметил Сибига.

Ожидается, что в ближайшее время будут объявлены новые двусторонние пакеты энергетической поддержки от других партнеров. Также, по словам главы МИД, на подходе дополнительные пакеты помощи для усиления противовоздушной обороны.

"Ведь лучшая помощь энергосистеме Украины – это каждая российская ракета и дрон, которые не долетели до цели", – подчеркнул министр.

По поручению премьер-министра Юлии Свириденко МИД вместе с Министерством энергетики созывает так называемый "Энергетический Рамштайн". Как отметил Сибига, Украина рассчитывает получить от союзников дополнительные взносы и конкретные обязательства по поддержке отрасли.

Кроме того, Украина находится в постоянном контакте с Европейским энергетическим сообществом по наполнению Фонда поддержки энергетики и закупки оборудования. Среди конкретных примеров помощи – вклад Италии.

Италия – уже начали доставлять промышленные бойлеры высокой мощности (от 550 до 3000 KW) на общую сумму 1,85 миллиона евро, которые помогут наиболее пострадавшим общинам,

– сообщил Сибига.

Украина также привлекает международные механизмы, в частности Механизм гражданской защиты ЕС, Энергетическую хартию и другие международные организации. Всем зарубежным дипломатическим учреждениям поручено максимально мобилизовать донорскую поддержку для адресной помощи наиболее пострадавшим регионам и общинам.

Глава МИД отдельно поблагодарил украинских энергетиков и ремонтные бригады, которые работают во время обстрелов, подчеркнув, что Россия не сможет сломить дух украинцев террором и холодом, а все военные преступления будут иметь правовую ответственность.

Какова ситуация в украинской энергетике сейчас?