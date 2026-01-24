Подробнее что происходит с электроснабжением сейчас, как влияют обстрелы и когда ждать улучшений проанализировали эксклюзивно для 24 Канала эксперты по энергетике. А также назвали план действий необходимый для улучшения ситуации со светом и теплом.

Какой план у Кремля?

Россия не демонстрирует никаких намерений снижать интенсивность боевых действий или отказываться от террора против гражданского населения Украины. Наоборот, Кремль, считает военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, рассматривает военное и энергетическое давление как инструменты принуждения, направленные на навязывание Украине выгодных для Владимира Путина политических решений.

Сейчас нет оснований утверждать, что Россия готова изменить эту логику. В Кремле четко осознают: системное давление на фронте и удары по мирным городам могут использоваться как элемент влияния на украинское общество с целью склонить его к неприемлемым условиям.

Сегодня Россия преследует как минимум две стратегические цели. Первая – военная. Речь идет о попытках перейти от тактических наступательных действий к более широкому оперативному маневру, в частности на Запорожском направлении, с формированием угроз для города Запорожье.

Вторая цель – энергетический и экономический террор. Россия не откажется от ударов по критической инфраструктуре, поскольку с самого начала эта война имеет геноцидный характер.

Это сознательное уничтожение базовых условий жизни: электроснабжения, воды, тепла, нормального функционирования городов. Отдельным направлением остается портовая и энергетическая инфраструктура юга Украины, в частности Одесской области. Здесь задача России – разрушить экономически-логистические связи.

В каком состоянии энергетика сейчас?

Сегодня без тепла остаются сотни тысяч потребителей, и это заставляет делать непростые, но честные выводы. После многочисленных атак по украинской энергетике не стоит ожидать, что ситуация в ближайшее время существенно улучшится, считает член Наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine Виктория Войцицкая.

В то же время она не исключает, что при определенных обстоятельствах может стать и значительно хуже, все зависит от целей, которые перед собой ставит враг.

Если враг имеет целью полностью уничтожить, до невозможности восстановления, работу ключевых объектов, которые генерируют тепло и электроэнергию – ТЭЦ в Киеве, тогда действительно ситуация будет очень сложной для миллионного города,

– отметила эксперт.

Самая сложная ситуация, по ее мнению, возникнет на Левом берегу Киева, где преобладает многоэтажная застройка, полностью зависима от стабильной работы энергетической инфраструктуры. Там и тепло, и свет напрямую привязаны к функционированию конкретных энергообъектов.

В таких условиях делать точные прогнозы чрезвычайно сложно. Рассчитывать на быстрое завершение войны или прекращение обстрелов энергетики – стратегия по меньшей мере наивная, отмечает Войцицкая.

Именно поэтому каждая семья должна заранее продумать свои действия в случае дальнейшего обострения: какие решения принимать и на что опираться.

Впрочем, ответственность лежит не только на гражданах. Есть местная и центральная власть, которая должна была подготовить комплексные решения для тех, кто больше всего нуждается в помощи. И вопрос в том, что конкретно государство готово им предложить.

Заметьте, Воцицкая ранее подчеркивала, что Киев имел достаточно бюджетных средств (более 100 млрд грн) для создания резервного фонда оборудования для срочных ремонтов тепло-, электро- и водоснабжения, но город их не использовал, направляя на менее приоритетные проекты – асфальт, парки, путепроводы. Поэтому во время последних атак на ТЭЦ у киевлян в квартирах потрескались трубы, оставив их без тепла и частично без света.

Пункты несокрушимости и временные места для ночлега – правильный и необходимый шаг, однако этого недостаточно. Нужны срочные системные решения, которые позволят наиболее уязвимым слоям населения пережить этот период как минимум до начала или середины марта, когда погодные условия могут улучшиться.

Поражение значительного количества ключевых элементов украинской энергосистемы стало следствием нехватки плотной активной защиты и дефицита противоракет, считает эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. Именно это, по его словам, позволило противнику нанести ощутимый ущерб энергообъектам по всей стране.

Преодоление энергетического кризиса, вызванного российскими ударами, сейчас лежит на плечах ремонтных бригад. В то же время ожидать мгновенных результатов не стоит.

Ускорить восстановление до желаемых политическим руководством сроков технически невозможно, отмечает эксперт, ведь повреждения, которые накапливались месяцами, физически нельзя устранить за несколько дней.

Рябцев также обращает внимание на разрыв между публичными заявлениями чиновников и реальным положением дел. Его удивляет чрезмерный оптимизм по возвращению стабилизационных графиков, тогда как энергетические компании еще до этого предупреждали об отсутствии оснований для таких ожиданий.

Ситуация остается сложной не только в столичном регионе. Серьезные проблемы фиксируются в Днепре, Харькове, Одессе и области, на Полтавщине и Черниговщине, не говоря уже о прифронтовых регионах – Запорожье и Николаев.

Есть ли варианты увеличить количество света?

Определенные положительные сдвиги все же есть. Количество незаживленных потребителей постепенно уменьшается, в Киеве восстанавливают теплоснабжение. Активизировалась и помощь со стороны европейских партнеров – необходимое оборудование поступает относительно быстро. Однако замена поврежденных элементов энергосистемы требует времени, подчеркнул Рябцев.

Напомним, что, что в рамках координации G7+ партнерские страны согласовали новые пакеты помощи, в которые входят более 6 000 единиц генераторов, трансформаторов и другого критического оборудования, а также значительные взносы в Фонд поддержки энергетики Украины от ЕС, Италии, Литвы, Германии, Великобритании, США и Японии. Польша отправляет сотни генераторов и обогревателей. Австралия направляет около 6,8 млн долларов в Фонд поддержки энергетики, а ранее Украина получила от шести стран более 50 тонн энергетического оборудования (из Нидерландов, Германии, Швейцарии, Финляндии и т.д.).

По его словам, существуют два ключевых условия, при которых продолжительность отключений электроэнергии может быть меньше, чем сейчас. Первое – это наличие у Сил обороны Украины достаточных средств для эффективного противодействия ракетам и дронам, которыми Россия атакует энергетические объекты.

Вторая – постепенное введение в эксплуатацию максимально возможного количества малых энергетических установок, интегрированных в объединенную энергосистему Украины.

Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины имеют системный характер и приводят к постоянному сокращению доступных генерирующих мощностей. В таких условиях, считает Рябцев, сосредотачиваться исключительно на перераспределении имеющегося ресурса уже недостаточно, это не меняет ситуацию с отключениями электроэнергии.

По его словам, после каждой атаки возможностей энергосистемы становится меньше, поэтому ключевая задача заключается не только в восстановлении поврежденных объектов, а в введении в работу новых мощностей.

Единственным способом, который может уменьшить продолжительность отключений является стимулирование, создания и ввода в эксплуатацию новых энергетических учреждений. По-другому никак,

– подчеркнул он.

Если к имеющимся мощностям не добавлять новые, в частности вместо тех, находящихся на ремонте или восстановлении, ситуация будет оставаться стабильно сложной. Именно поэтому правительство должно сосредоточиться на стимулировании субъектов хозяйствования, чтобы они устанавливали генерационные установки и интегрировали их в украинскую энергосистему.

