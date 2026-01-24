Об этом заявил генеральный директор крупнейшего частного энергетического производителя страны ДТЭК Максим Тимченко. Подробности рассказывает агентство Reuters.
Какова ситуация в энергетике Украины?
По словам Тимченко, Россия, которая почти четыре года назад начала полномасштабное вторжение, с октября 2025 года ведет целенаправленную кампанию "энергетического террора", нанося удары по электростанциям и перегружая систему противовоздушной обороны Украины.
Стоит заметить, что больше всего от обстрелов пострадали Киев и окружающие регионы. Городские власти столицы даже призвала жителей временно выехать, если они имеют такую возможность.
Нам нужно энергетическое перемирие – прекращение ударов по энергетическим объектам. Невозможно говорить о мире и одновременно атаковать людей, зная, что они мерзнут,
– подчеркнул Тимченко.
Он отметил, что Украина уже две недели переживает сильные морозы. Температура воздуха держалась в пределах от минус 15 до минус 20 градусов. В то же время страна-агрессор наносила удары по газотранспортной системе, хранилищах и добывающих объектах.
Из-за этого жители многих городов имеют электроэнергию только 3 – 4 часа, после чего они погружаются в темноту до 10 – 15 часов. В некоторых многоквартирных домах отопление отсутствует уже несколько недель.
Россия, со своей стороны, заявляет, что якобы атакует военные и энергетические объекты, которые используются в интересах ВСУ.
Тимченко подчеркнул, что Украине удается удерживать систему только благодаря импорту газа, в частности из США, ведь из-за обстрелов газовые, угольные и гидроэлектростанции работают не на полную мощность.
Заметьте! ДТЭК уже потерял 60 – 70% своих генерирующих мощностей, а сумма нанесенного ущерба достигает сотен миллионов долларов.
По оценкам Всемирного банка, восстановление энергетического сектора Украины будет стоить 65 – 70 миллиардов долларов, причем во многих случаях речь идет не о ремонте, а о создании полностью новых объектов.
По мнению Тимченко, Украина должна уже сейчас ускорить развитие децентрализованной генерации, в частности солнечных электростанций, "зеленых" энергопарков и систем хранения энергии. Такой подход усложнит поражение объектов дронами и ракетами.
Мы не можем рассчитывать только на подписание мирного соглашения. Нужно готовиться уже сегодня: накапливать критическое оборудование и усиливать противовоздушную оборону,
– подытожил он.
К чему готовиться украинцам?
Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что 22 января стало самым сложным днем для энергетической системы Украины со времени масштабного блэкаута 2022 года – из-за непрерывных вражеских ударов. Состояние энергосистемы остается критическим, особенно в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.
Учитывая ситуацию, в МВД призывают граждан подготовиться к возможным осложнениям: иметь запас воды, еды, лекарств и корма для животных минимум на 3 – 5 дней, собрать "тревожный чемодан", а также проверить заряд павербанков, других источников питания и готовность транспорта.