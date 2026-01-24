Об этом заявил генеральный директор крупнейшего частного энергетического производителя страны ДТЭК Максим Тимченко. Подробности рассказывает агентство Reuters.

Какова ситуация в энергетике Украины?

По словам Тимченко, Россия, которая почти четыре года назад начала полномасштабное вторжение, с октября 2025 года ведет целенаправленную кампанию "энергетического террора", нанося удары по электростанциям и перегружая систему противовоздушной обороны Украины.

Стоит заметить, что больше всего от обстрелов пострадали Киев и окружающие регионы. Городские власти столицы даже призвала жителей временно выехать, если они имеют такую возможность.

Нам нужно энергетическое перемирие – прекращение ударов по энергетическим объектам. Невозможно говорить о мире и одновременно атаковать людей, зная, что они мерзнут,

– подчеркнул Тимченко.

Он отметил, что Украина уже две недели переживает сильные морозы. Температура воздуха держалась в пределах от минус 15 до минус 20 градусов. В то же время страна-агрессор наносила удары по газотранспортной системе, хранилищах и добывающих объектах.

Из-за этого жители многих городов имеют электроэнергию только 3 – 4 часа, после чего они погружаются в темноту до 10 – 15 часов. В некоторых многоквартирных домах отопление отсутствует уже несколько недель.

Россия, со своей стороны, заявляет, что якобы атакует военные и энергетические объекты, которые используются в интересах ВСУ.

Тимченко подчеркнул, что Украине удается удерживать систему только благодаря импорту газа, в частности из США, ведь из-за обстрелов газовые, угольные и гидроэлектростанции работают не на полную мощность.

Заметьте! ДТЭК уже потерял 60 – 70% своих генерирующих мощностей, а сумма нанесенного ущерба достигает сотен миллионов долларов.

По оценкам Всемирного банка, восстановление энергетического сектора Украины будет стоить 65 – 70 миллиардов долларов, причем во многих случаях речь идет не о ремонте, а о создании полностью новых объектов.

По мнению Тимченко, Украина должна уже сейчас ускорить развитие децентрализованной генерации, в частности солнечных электростанций, "зеленых" энергопарков и систем хранения энергии. Такой подход усложнит поражение объектов дронами и ракетами.

Мы не можем рассчитывать только на подписание мирного соглашения. Нужно готовиться уже сегодня: накапливать критическое оборудование и усиливать противовоздушную оборону,

– подытожил он.

