Соответствующие рекомендации МВД опубликовало в четверг, 22 января.
Что стоит сделать каждому?
В МВД советуют создать домашний запас на 3 – 5 дней, который включает:
- питьевую и техническую воду;
- продукты длительного хранения;
- необходимые медикаменты.
Кроме этого, стоит обеспечить запас корма для домашних любимцев.
Особое внимание следует уделить чемодане первой необходимости, в которой должны быть документы, теплые вещи, аптечка, средства обогрева, средства личной гигиены и необходимое количество наличных.
Министерство также советует проверить уровень заряда дополнительных источников питания, техническое состояние транспорта и наличие горючего.
Будьте готовы к усиленным мерам безопасности: следите за сообщениями властей, позаботьтесь о безопасности детей и ограничьте пребывание на улице без необходимости в темное время суток,
– говорится в сообщении.
В случае перебоев с тепло- и энергоснабжением в МВД рекомендуют не пытаться обогреть всю квартиру, а находиться в одной, желательно самой маленькой комнате. Также советуют одеваться многослойно и поддерживать легкую физическую активность.
Если мобильная связь отсутствует, МВД призвало подключаться к Wi-Fi и обращаться в экстренные службы через приложение 112 Ukraine.
Рекомендации для украинцев / Фото: МВД
Какая сейчас ситуация в энергетике?
Четверг, 22 января стал самым тяжелым днем для энергетики страны после блэкаута в ноябре 2022 года. Сейчас энергетики вынуждены и в дальнейшем применять экстренные отключения.
Самой сложной остается ситуация Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Киевской областях, а также в Киеве. Над восстановлением света и тепла круглосуточно работает более 160 бригад энергетиков, коммунальщиков и железнодорожников.
В то же время в Киеве планируют вернуться к жестким, но прогнозируемым графиков отключений света. Такие изменения стремятся внедрить уже в ближайшие дни.