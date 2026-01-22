В каких областях сложная ситуация в энергосистеме?

Отдельный фокус сохраняется на столице, о чем сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Самая сложная ситуация остается в таких областях:

Днепропетровской; Черниговской; Сумской; Харьковской; Киевской, а также городе Киеве.

Более того, над восстановлением электроснабжения и отопления круглосуточно работает более 160 бригад энергетиков, коммунальщиков, железнодорожников, в том числе и командированных из других областей.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Отдельный фокус – на обеспечении Киева альтернативными источниками энергии и установками распределенной генерации. Правительство готово оказать всю необходимую поддержку. Ожидаем активной работы от киевской городской власти. Никаких препятствий и задержек в подключении не должно быть.

Как сообщила Свириденко, правительство создало все условия для быстрого и беспрепятственного подключения таких установок. Кроме того, работает единое окно для обращений от бизнеса.

В Укрэнерго же рассказали, что этой ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких регионах. В результате обесточены потребители в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Кроме того, в большинстве областей сейчас применяются аварийные обесточивания.

Ранее опубликованные облэнерго графики почасовых отключений не действуют,

– объяснили в Укрэнерго.

Аварийные обесточивания будут отменены. Но после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Также во всех регионах Украины в четверг, 21 января, применяются графики ограничения мощности для промышленности.

Напомним! В течение суток во всех регионах сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии.

Что известно о ситуации в столице?