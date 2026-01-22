Массированные удары России по энергетической инфраструктуре создают серьезную угрозу для жизнеспособности Киева зимой. Самой сложной ситуация может стать в районах с плотной многоэтажной застройкой, где остановка работы ТЭЦ означает потерю и тепла, и света. Власти уже говорят о риске гуманитарного кризиса, а многие люди вынуждены искать временное убежище.

О том, может ли быть еще хуже, кто из киевлян находится в наибольшей опасности, почему город оказался неготовым к таким ударам и как истощение коммунальщиков влияет на скорость восстановления, в интервью 24 Каналу рассказала член Наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine Виктория Войцицкая. Она также оценила риски атак на подстанции АЭС и объяснила, когда энергетическая ситуация может начать стабилизироваться. Больше деталей – читайте далее в материале.

Для кого в Киеве ситуация будет самой тяжелой?

Сейчас огромное количество потребителей без тепла. Какие выводы после многочисленных атак по украинской энергетике можно сейчас сделать? Хочется понять к чему готовиться дальше?

Прежде всего надо сделать выводы, что значительно лучше не будет. А может ли быть хуже? Возможно. В зависимости от того, какие перед собой ставит задачи враг.

Если враг имеет целью полностью уничтожить, до невозможности восстановления, работу ключевых объектов, генерирующих тепло и электроэнергию – ТЭЦ в Киеве, тогда действительно ситуация будет очень сложной для миллионного города.

Особенно для людей, которые живут на Левом берегу, особенно для тех, кто живет в многоэтажках. В основном там и есть такая застройка, которая полностью зависит от наличия электроэнергии – где и свет, и тепло зависит от работы этих конкретных объектов.

Поэтому делать какие-либо прогнозы очень сложно. Рассчитывать, что завтра закончится война и обстрелы энергообъектов, это также вряд ли разумная стратегия. Каждая семья должна дать себе ответ на вопрос, что делать в случае, если сложатся такие сложные обстоятельства. Какое принимать решение?

Важно! Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что массированные российские удары по энергетике и теплосетям подталкивают столицу к гуманитарному кризису. По его словам, около 600 тысяч жителей покинули город в январе 2026 года. Тем, кто имеет такую возможность, он советует временно уехать, пока аварийные службы восстанавливают электро- и теплоснабжение.

Вопрос также в другом. Кроме каждого из нас, существует местная и центральная власть, которая должна была бы подготовиться, и подготовить решение для людей, которые требуют особого внимания. Это меня больше всего беспокоит. То есть, для людей с инвалидностью, для пожилых людей, для людей, которые нуждаются в постоянном доступе к лекарствам, к медицинским услугам и так далее. Вот какая судьба у них будет?

Они в большинстве случаев не имеют возможности иметь план "B", план "C", план "D". Что для них готовит власть? Я пока не понимаю.

Пункты несокрушимости – это прекрасно. То, что там начали делать места, где люди могут переночевать, это также очень хорошо, это правильный шаг. В то же время я очень надеюсь, что срочно найдут решение, которое позволит наиболее уязвимым слоям населения пережить эти сложные времена. По меньшей мере, я предполагаю, до начала или до середины марта (2026 года, – 24 Канал), когда существенно могут улучшиться погодные условия.

Почему Киев не подготовился к отключениям света?

С прошлой атаки по киевским ТЭЦ у людей потрескались трубы в квартирах – там нет теплоснабжения. Часть людей, которая могла куда-то поехать, выехала к родственникам. Но что делать одиноким людям, куда им выезжать? И что с теми трубами, которые потрескались? Их не подключили к генераторам, как обещали во власти.

Киев является городом, где бюджет, по меньшей мере последние несколько лет – более 100 миллиардов гривен. Киев тратил на замену асфальта, по которому можно было спокойно ездить. Киев тратил деньги на парки, которые точно нам нужны, но после того, как закончится война. Киев тратил на путепроводы в тех местах, где ими, во время войны, можно было бы еще пользоваться.

У Киева были и есть деньги. Киев не зависит от поступлений из государственного бюджета. Киев точно мог бы и должен был бы позаботиться о том, чтобы создать тот самый фонд резервного оборудования, который необходим для того, чтобы осуществлять срочные ремонты для восстановления тепло-, электро- и водоснабжения.

И до сих пор у меня стоят волосы дыбом, когда я читаю посты Тодорова, который возглавляет институт сердца в Киеве. Он рассказывает о том, что в Киеве им не хватает оборудования для того, чтобы стабилизировать электроснабжение, когда идет перепад сетей, когда отключается централизованное электроснабжение.

Институт сердца, где людей оперируют каждый день. И у них есть проблемы с таким оборудованием. Город Киев должен был бы об этом позаботиться. Так же как и позаботиться о других людях, которым нужна помощь.

Потому что, объективно у людей, особенно пенсионного возраста и людей с инвалидностью, не появятся деньги для того, чтобы собирать необходимые суммы для восстановления инфраструктуры, которая действительно была существенно повреждена в результате тех обстрелов, которые имели место. У людей не найдутся сегодня-завтра эти деньги. А если их нет, то как потом восстанавливать работу и жизнеспособность помещений, домов?

Власть не объясняет, а что будет?

Власть не хочет об этом думать. Им не хочется закатывать рукава и говорить, что ситуация мегасложная и срочно надо собираться, чтобы пересмотреть весь бюджет, как общегосударственный, так и местный. Особенно в городе Киев.

Почему на городе Киев подчеркиваю? Кроме того, что это столица, это также город, где не дефицит, а профицит бюджета, где собирается налогов больше, чем тратится денег. Эти деньги тратят бессмысленно. Может, пришло время приоритеты сменить?

Коммунальщики и энергетики на грани истощения

В сети появилась информация, что два слесаря аварийных бригад в Киеве умерли. Это могло произойти в результате обморожения и психофизического истощения. Официального подтверждения этому пока нет. Есть ли энергетики из других городов, которые приезжают в Киев помогать? Или местные власти просто дают дополнительную нагрузку и не пытаются заменить персонал?

Очень болезненные вопросы, потому что персонально знаю истории, когда люди начали очень сильно болеть, из-за того, что находились в нечеловеческих условиях, работая, пытаясь восстановить (украинскую энергетику, – 24 Канал). Один – электрик, второй – человек, который занимался вопросами теплоснабжения.

Реально есть истории и это реальные люди, которые реально истощаются. Работать в таких условиях не выдержит даже здоровый молодой человек. Кроме психологической нагрузки, это еще нужно и физически находиться в таких условиях по 12 – 14 часов в сутки.

Важно! Львов направил в Киев шесть бригад коммунальщиков, чтобы помочь в ликвидации последствий российских ракетных ударов по инфраструктуре. Более 20 работников львовских служб вместе с необходимым оборудованием присоединились к восстановлению тепла и воды, сосредоточившись прежде всего на внутридомовых сетях. Координация работ происходит напрямую между руководителями предприятий и городскими властями обоих городов.

Было правильное решение, что Укрзализныця выделила свой персонал для того, чтобы помогать восстанавливать нашу инфраструктуру в столице. Я так понимаю, что и по другим городам.

Давайте также будем честными – враг открыл полноценный второй фронт внутри страны против всего мирного населения. Фактически на этом фронте единственные, кто несет это бремя – это наши энергетики и коммунальщики.

Нам не хватает рук на фронте, а сейчас нам начинает не хватать рук тех, кто возвращает свет и тепло в наши дома. Поэтому здесь также должна быть определенная инициатива со стороны местной власти, центральной власти, чтобы поощрять присоединяться к увеличению количества людей, которые могли бы быть привлечены к восстановлению. Однозначно все эти люди заслуживают соответствующей компенсации.

Давайте также будем честными, они все получают копейки за свою сверхсложную работу. А почему они копейки получают? Низкие тарифы и никто не позволяет их пересмотреть. Были заявления о том, чтобы платить людям за сверхурочные, увеличивать им компенсацию.

Но давайте теперь еще каждого украинца спросим, готовы ли мы заплатить больше за тепло и за электроэнергию в наших домах? Потому что нужно честно поблагодарить людей, которые работают над восстановлением. Я вам скажу, что сразу начнется шум о том, что "мне выставили счет за тепло, которое мне никто не подал, а мне выставили больше за электроэнергию, которую я не получил".

Что пошатнуло энергетическую устойчивость Украины?

В обществе сейчас нет доверия, особенно после этих коррупционных скандалов. В Министерстве энергетики говорили, что делали все необходимое, чтобы подготовиться к этому отопительному сезону. Достаточно ли было сделано?

В 2017 году, когда я еще была народным депутатом, мы переняли так называемую энергетическую стратегию, как указатель, куда должна развиваться наша энергетическая система. Основным направлением было развитие так называемой децентрализованной генерации. Если бы мы реализовали эту стратегию, то у нас сегодня была бы значительно лучше ситуация. Не такая, с которой мы сегодня сталкиваемся.

Более того, когда пришел Герман Галущенко (экс-министр энергетики, – 24 Канал), кроме того, что он фактически является тем, кто создал предпосылки для того, чтобы в компанию Энергоатом, где произошли "Шлагбаум", "Миндичгейт", пришли "важные", "правильные" люди, то он решил полностью пересмотреть нашу стратегию.

Обратите внимание! 10 ноября 2025 года НАБУ объявило о разоблачении масштабной коррупционной схемы "Шлагбаум" – механизма, который позволял приближенным к власти структурам блокировать или пропускать нужные решения в энергетике за взятки. По оценке следствия, убытки достигают около 100 миллионов долларов, а следствием стало существенное ослабление энергосистемы накануне зимы.

Вопрос, который связан с распределенной децентрализованной генерацией, был полностью снят с повестки дня. Новая стратегия, которая была разработана, предусматривала строительство десятков атомных блоков, солнечной генерации, а о децентрализованной генерации никто даже нигде не упоминал.

Это был первый шаг для саботажа развития энергетической устойчивости нашей страны с учетом наличия постоянной угрозы со стороны северного соседа – России.

Мы в 2017 году это определили как один из основных элементов развития устойчивости. Приходит Галущенко и полностью перечеркивает это видение, эту стратегию. И начинает два года морочить голову о том, что надо достраивать новые блоки на Хмельницкую атомную электростанцию с использованием российских реакторных установок.

Мы только избавились от зависимости от России, а он нас во время войны возвращал нас в зависимость от России. Был полный саботаж по всем направлениям, которые связаны именно с развитием распределенной генерации, которая бы очень помогла.

Выглядит, как государственная измена?

Для меня это государственная измена, для меня это спецоперация, которая была реализована россиянами через агентов Деркача в Украине. Все это было специально спланировано и сделано. Здесь даже нет никаких других вариантов, как оценивать эту диверсионную деятельность.

Что будет, если Россия начнет обстреливать подстанции АЭС?

Была информация от украинской разведки, что могут быть обстрелы подстанций, которые обеспечивают энергоснабжение АЭС. Какие могут быть последствия от таких ударов, и пытался ли враг уже это делать?

Были попытки обстрела уже не в первый раз. В 2022 году 26 ноября, когда в Украине произошел всеукраинский блэкаут, когда полностью легла вся наша энергосистема. Это был первый раз, когда враг ударил по подстанциям Укрэнерго – нашего системного оператора. Они позволяют объемы электроэнергии, которые генерируются на каждом отдельном атомном блоке, передавать в энергосеть дальше к потребителям.

Это уже было. Такие случаи повторялись и не один раз. И в прошлом году были такие обстрелы и такие попытки.

Сейчас нет условий, чтобы сказать, что это приведет к какой-то катастрофе. Почему? Мы уже научились реагировать на такие угрозы. Мы знаем, как действовать. У нас есть разработанные протоколы действий: от атомной станции до системного оператора – по всей цепочке. Кто и что делает, если происходит такой инцидент, если происходит такой обстрел.

Определенные шаги, определенные действия на самом деле происходят на опережение. На уровне той же атомной электростанции, на уровне Укрэнерго и так далее. Мы научились минимизировать риски ядерного инцидента на наших атомных электростанциях, когда враг бьет по этим подстанциям.

Второе, к чему это приводит, и что мы чувствуем – это то, что значительную долю электроэнергии, которую мы потребляем, до начала полномасштабного вторжения у нас 50% электроэнергии производили атомные электростанции, а сейчас в определенный период времени эта доля возрастает от 70% до 80%.

Соответственно, если у нас есть ситуация, когда нет возможности передать электроэнергию через подстанции, которые поражены в результате обстрелов, от атомных станций, блоков, к нашей энергосети, то у нас уменьшаются объемы электроэнергии в нашей энергосистеме.

Это все равно, что мы имели пирог, а когда происходит обстрел, то он уменьшается в два раза. То есть у нас меньше становится электроэнергии, которую мы можем использовать. Так продолжается пока мы не восстанавливаем работу поврежденных подстанций. А это мы можем делать и делаем очень оперативно. Почему? Мы выучили уроки 2022 – 2023 годов.

Россия бьет по таким объектам. Если это происходит, то наносится вред оборудованию, поэтому мы сформировали, во-первых, стратегический резерв такого оборудования за счет поддержки наших партнеров.

Во-вторых, определенные подстанции имеют двухуровневую физическую защиту. Большинство подстанций Укрэнерго, особенно те, которые касаются возможности передачи электроэнергии от атомных электростанций, то там вообще трехуровневая защита. Она очень эффективна, особенно когда идет речь об ударах "Шахедами".

Поэтому не должно быть никакой паники. Это психологическая спецоперация (России, – 24 Канал), которая направлена на то, чтобы пощекотать нервы как украинцам, так и нашим европейским соседям.

В случае с Чернобылем, мы так же должны понимать, что только произошло отсоединение от нашей единой энергосистемы, заработали дизельные генераторы, которых там достаточное количество, для того, чтобы иметь запас прочности.

Весь мир прекрасно помнит трагедию Чернобыльской атомной электростанции. Там точно были созданы необходимые условия после того, как в 2022 году россияне захватили, а потом мы освободили Чернобыльскую зону. У нас там все работает как швейцарские часы для того, чтобы обезопасить нас и весь мир от возможных негативных последствий отсутствия электроснабжения в Чернобыльской зоне и на Чернобыльской атомной электростанции.

Когда ситуация со светом улучшится?

Когда ситуация в энергетике может улучшиться?

Первое – это температурный режим. Будем надеяться, что станет немножко теплее. Второе – с каждым днем у нас световое время увеличивается. Соответственно нагрузка на энергосистему будет меньше, потому что мы больше всего потребляем электроэнергии вечером и утром. Нам надо будет этого меньше, потому что мировой день будет продолжаться.

В конце концов, украинцы – это тот народ, что с нас должен брать пример весь мир. Относительно нашей устойчивости и способности адаптироваться даже к самым сложным вызовам и условиям. Мы все равно их переживем и еще будем ездить по миру или к нам будут приезжать, и рассказывать, как это пережить зиму в городах-миллионниках и не только, не имея света и тепла. Поэтому стоим, никуда мы не денемся.