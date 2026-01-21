Чем обернется для Украины удар по подстанциям АЭС?

Удар по подстанциям АЭС увеличит дефицит мощности в украинской энергосистеме, ведь атомные станции придется остановить для предотвращения аварий. В то же время ветровые и солнечные электростанции продолжат производить электроэнергию. Об этом в комментариях 24 Каналу рассказали эксперты по энергетике Андрей Закревский и Юрий Корольчук.

По данным Главного управления разведки, Россия готовит удар по подстанциям АЭС Украины, которые обеспечивают их работу. О планах нанести вред атомным станциям сообщил также президент Украины Владимир Зеленский. Россияне осуществили разведку для ударов по объектам энергетики.

Андрей Закревский Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины В свое время не прекратили жестокие удары по подстанциям Запорожской атомной электростанции. Так что теперь помешает ударам по другим распределительным узлам других электростанций? Ответ – ничего. Поэтому это закономерно, что москали по своей природе захотят нам сделать что-то хуже, а, зная то, что все идет на весну, они это сделают в ближайшее время. Но катастрофы не будет. Станет хуже где-то процентов на 20 – 30 от того, что мы сейчас видим.

По мнению эксперта Юрия Корольчука, Россия хочет истощить энергосистему Украины, подталкивая к перегрузке атомных станций, а вероятность удара по подстанциям непосредственно на территории АЭС маловероятна.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Я не думаю, что будут удары именно по объектам АЭС. А вот по принадлежащим подстанциям, такое мы можем увидеть. Тогда, конечно, будет блэкаут. Если цели достигнут, если будет меньшим ущерб, тогда мы снова сядем в глубокое отключение. Сейчас будет лучше погода. Хотя мы не знаем, что в феврале ждет. До весны не будет лучше точно, в целом.

Эксперт говорит, что чтобы не перегружать атомные станции, энергетики стараются избегать резких повышений и понижений мощности и держать работу АЭС в стабильном режиме.

Какого дефицита электроэнергии ждать в случае ударов по подстанциям АЭС?

Предыдущие атаки на энергосистему Украины привели к дефициту электроэнергии на уровне 40%. Эксперт Андрей Закревский предполагает, что в случае вывода из строя подстанций АЭС нехватка мощности может достичь 50 – 60%, а на запуск работы станций может потребоваться несколько дней.

Станции после нанесения таких ударов будут в состоянии аварийной остановки. Для того чтобы их вернуть в рабочее состояние, надо часы, а то и дни. Очень много процедур проводят для того, чтобы снова запустить энергоблок. Потому что такие варианты остановки – это остановки противодействия авариям. Когда работающая станция на всем скаку останавливается, это проблема, потому что избыточное тепло нужно куда-то девать и там работают специальные системы, задвижки, помпы в зоне действия атомного реактора,

– говорит Андрей Закревский.

По оценке эксперта Юрия Корольчука, сейчас украинская энергосистема работает на 50 от 100% своей мощности без учета Запорожской АЭС, ТЭС и меньших тепловых электростанций, над которыми потерян контроль из-за действий России.

Процентов 50 в лучшем случае – это то, чем мы можем реально обеспечить себя. Не сказать, что мы идем по краю лезвия, но ключевая проблема заключается в том, что мы скорее всего не сможем полноценно восстанавливать свою энергосистему. Даже, условно, война закончится, мы ее уже не восстановим до прежнего состояния. То есть мы что-то другое сделаем, например, подтянем ее до какого-то уровня, но тех сто процентов, которые у нас были (без Запорожской АЭС), не получим,

– резюмирует эксперт.

Несмотря на перспективу ухудшения ситуации из-за возможной нехватки энергии от АЭС, производить электричество будут ветровые и солнечные электростанции, которые с удлинением светового дня и приближением весны наращивают производительность.

Что поможет Украине выстоять до запуска реакторов АЭС?

По словам Андрея Закревского, в случае блэкаута наиболее благоприятной будет ситуация для жителей территорий "энергетических островов", чьи потребности обеспечивают когенерационные установки, одновременно производящие тепловую и электрическую энергию.

С газом проблем нет, то есть тепло останется. Просто света может стать на 20 – 30% меньше ночью. Днем – не факт. Все будет очень сильно зависеть от солнца, если его будет достаточно. У нас сейчас 80% электроэнергии – это АЭС, то можно ли сказать, что в случае их остановки исчезнет 80% электроэнергии? Нет, такого не будет. Во-первых, днем будут работать солнечные и ветровой электростанции, а их у нас уже очень много. У нас их уже 7 гигаватт,

– говорит эксперт.

По словам Андрея Закревского, даже посреди зимы в Украине случаются диспетчерские отключения солнечных электростанций, ведь нет возможности передавать электроэнергию к потребителям через российские удары по распределительным узлам.

Заметим! Украина имеет сформированный стратегический запас оборудования для ремонтов подстанций Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС. По данным госпожи секретаря комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Виктории Войцицкой, его помогли сформировать зарубежные партнеры, сообщает КИЕВ24.

Прошлую зиму Украина прошла без отключений света для бытовых потребителей в частности из-за отсутствия больших морозов. В этом году на фоне общего ослабления энергосистемы обстрелами именно погода стала фактором ухудшения электроснабжения населения.

Это иллюзия, создана теплыми зимами, оперативными ремонтами, сокращением работы промышленности и использования электроэнергии и газа. Это все способствует тому, что мы, как население, как ключевой потребитель электроэнергии, будто не чувствуем этого. Зимы, которые мы проходили в прошлые годы, расслабили всех,

– сказал Юрий Корольчук.

С точки зрения эксперта, целью России является создание системных проблем в украинской энергетике и снижение способности системы к восстановлению.

В каких областях Украины сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением?