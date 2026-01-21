Чим обернеться для України удар по підстанціях АЕС?

Удар по підстанціях АЕС збільшить дефіцит потужності в українській енергосистемі, адже атомні станції доведеться зупинити для запобігання аваріям. Водночас вітрові та сонячні електростанції продовжать виробляти електроенергію. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли експерти з енергетики Андрій Закревський та Юрій Корольчук.

Дивіться також Замерзання будинків без опалення в Києві: що краде останнє тепло у вашої квартири

За даними Головного управління розвідки, Росія готує удар по підстанціях АЕС України, які забезпечують їхню роботу. Про плани завдати шкоди атомним станціям повідомив також президент України Володимир Зеленський. Росіяни здійснили розвідку для ударів по об'єктах енергетики.

Андрій Закревський Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Свого часу не припинили жорстокі удари по підстанціях Запорізької атомної електростанції. То що тепер стане на заваді ударам по інших розподільчих вузлах інших електростанцій? Відповідь – нічого. Тож це закономірно, що москалі по своїй природі захочуть нам зробити щось гірше, а, знаючи те, що все йде на весну, вони це зроблять найближчим часом. Але катастрофи не буде. Стане гірше десь відсотків на 20 – 30 від того, що ми зараз бачимо.

На думку експерта Юрія Корольчука, Росія хоче виснажити енергосистему України, підштовхуючи до перевантаження атомних станцій, а ймовірність удару по підстанціях безпосередньо на території АЕС є малоймовірною.

Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій Я не думаю, що будуть удари саме по об'єктах АЕС. А от по приналежних підстанціях, таке ми можемо побачити. Тоді, звісно, буде блекаут. Якщо цілі досягнуть, якщо буде меншою шкода, тоді ми знову сядемо в глибоке відключення. Зараз буде краща погода. Хоча ми не знаємо, що в лютому чекає. До весни не буде краще точно, у цілому.

Експерт говорить, що аби не перевантажувати атомні станції, енергетики намагаються уникати різких підвищень і знижень потужності та тримати роботу АЕС у стабільному режимі.

Якого дефіциту електроенергії чекати в разі ударів по підстанціях АЕС?

Попередні атаки на енергосистему України призвели до дефіциту електроенергії на рівні 40%. Експерт Андрій Закревський припускає, що в разі виведення з ладу підстанцій АЕС нестача потужності може сягнути 50 – 60%, а на запуск роботи станцій може знадобитися декілька днів.

Станції після завдання таких ударів будуть в стані аварійної зупинки. Для того щоб їх повернути до робочого стану, треба години, а то й дні. Дуже багато процедур проводять для того, щоб знову запустити енергоблок. Тому що такі варіанти зупинки – це зупинки протидії аваріям. Коли працююча станція на всьому скаку зупиняється, це проблема, тому що надлишкове тепло потрібно кудись подіти й там працюють спеціальні системи, засувки, помпи в зоні дії атомного реактора,

– говорить Андрій Закревський.

За оцінкою експерта Юрія Корольчука, нині українська енергосистема працює на 50 від 100% своєї потужності без урахування Запорізької АЕС, ТЕС та менших теплових електростанцій, над якими втрачений контроль через дії Росії.

Відсотків 50 у кращому випадку – це те, чим ми можемо реально забезпечити себе. Не сказати, що ми йдемо по краю леза, але ключова проблема полягає в тому, що ми найімовірніше не зможемо повноцінно відновлювати свою енергосистему. Навіть, умовно, війна закінчиться, ми її вже не відновимо до попереднього стану. Тобто ми щось інше зробимо, наприклад, підтягнемо її до якогось рівня, але тих сто відсотків, які в нас були (без Запорізької АЕС), не отримаємо,

– резюмує експерт.

Попри перспективу погіршення ситуації через можливу нестачу енергії від АЕС, виробляти електрику будуть вітрові та сонячні електростанції, які з подовженням світлового дня й наближенням весни нарощують продуктивність.

Що допоможе Україні вистояти до запуску реакторів АЕС?

За словами Андрія Закревського, у випадку блекауту найбільш сприятливою буде ситуація для жителів територій "енергетичних островів", чиї потреби забезпечують когенераційні установки, які одночасно виробляють теплову й електричну енергію.

З газом проблем нема, тобто тепло лишиться. Просто світла може стати на 20 – 30% менше вночі. Удень – не факт. Усе буде дуже сильно залежати від сонця, якщо його буде достатньо. У нас зараз 80% електроенергії – це АЕС, то чи можна сказати, що в разі їхньої зупинки зникне 80% електроенергії? Ні, такого не буде. По-перше, удень будуть працювати сонячні та вітрової електростанції, а їх у нас уже дуже багато. У нас їх уже 7 гігаватів,

– каже експерт.

Зі слів Андрія Закревського, навіть посеред зими в Україні трапляються диспетчерські відключення сонячних електростанцій, адже немає можливості передавати електроенергію до споживачів через російські удари по розподільчих вузлах.

Зауважимо! Україна має сформований стратегічний запас обладнання для ремонтів підстанцій Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. За даними пані секретаря комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Вікторії Войціцької, його допомогли сформувати закордонні партнери, повідомляє КИЇВ24.

Минулу зиму Україна пройшла без відключень світла для побутових споживачів зокрема через відсутність великих морозів. Цьогоріч на тлі загального ослаблення енергосистеми обстрілами саме погода стала фактором погіршення електропостачання населення.

Це ілюзія, створена теплими зимами, оперативними ремонтами, скороченням роботи промисловості та використання електроенергії й газу. Це все сприяє тому, що ми, як населення, як ключовий споживач електроенергії, ніби не відчуваємо цього. Зими, які ми проходили в минулі роки, розслабили всіх,

– сказав Юрій Корольчук.

З погляду експерта, метою Росії є створення системних проблем в українській енергетиці й зниження спроможності системи до відновлення.

У яких областях України нині найскладніша ситуація з електропостачанням?