Як часто Росія обстрілює енергетику?

Про те, як інтенсивно Росія атакувала українську енергосистему за першу половину осінньо-зимового періоду, ДТЕК показує у власній статистиці.

За жовтень 2025 року українці пережили 5 масованих атак. Ще 26 днів Росія безперервно била точково "Шахедами", КАБами та іншими снарядами.

Зверніть увагу! 10 жовтня 2022 року Росія вперше завдала масованого удару по енергетиці.

Аналогічна ситуація в листопаді, коли було 5 масованих атак і не було жодного дня, щоб на Україну не летіли повітряні цілі. Загалом за цей місяць 0 днів без обстрілів енергетики.

За грудень було 6 масованих атак. Проте в січні 2026 року маємо такий же показник, попри те, що минула лише половина місяця.

Важливо! У січні 2026 року щодня фіксують нові пошкодження енергосистеми.

Статистика атак Росії на енергетику України / Інфографіка ДТЕК

Яка ситуація в енергосистемі України?

У ніч на 20 січня росіяни здійснили новий масований удар. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляє, що уряд координує дії з відновлення енергосистеми.

Ворог цілеспрямовано б'є по критичній інфраструктурі. Було багато балістичних ударів. Є пошкодження в низці областей та у столиці,

– каже Юлія Свириденко.

Також через наслідки ударів по Києву в окремих районах перебої з водо-, тепло- та електропостачанням. Без тепла залишаються понад 5 тисяч будинків. Складна ситуація зокрема у Харківській, Чернігівській та Сумській областях. Ремонтні служби працюють безперервно. А Уряд використовує всі наявні інструменти та можливості, щоб підтримати людей.

Як довго чекати на відновлення?

Нова російська атака на Київ у ніч з 19 на 20 січня залишила без теплопостачання понад 5 тисяч багатоповерхівок. Більшість із них – будинки, які були без опалення через обстріл критичної інфраструктури від 9 січня.

Також прогнозується, що наступні 30 днів ситуація в енергосистемі України буде складною через обстріли, проблеми з енергопостачанням можуть зростати.

Проте тотальний блекаут в Україні малоймовірний через наявність імпорту електроенергії та роботу з європейською енергосистемою. Щодо регіональних блекаутів – можливі на одну-дві доби в окремих містах через пошкодження підстанцій або високовольтних мереж.