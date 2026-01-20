Про це 24 Каналу розповів колишній міністр палива та енергетики України, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков, припускаючи, що зараз дефіцит електроенергії в Україні перебуває на рівні 40%. Держава може генерувати електроенергію. І значна кількість виробляється саме на АЕС.

Читайте також "Другий Чорнобиль" як зброя паніки: яка справжня мета ударів Росії по підстанціях АЕС

Куди може вдарити Росія?

За словами Плачкова, атомна станція виробляє електроенергії, яка йде до опорних підстанцій. Звідти її подають до розподільчих мереж.

При цьому не варто забувати, що ворог вже атакував ці підстанції. Буквально 1 – 2 місяці тому були ці атаки, від чого АЕС не могли працювати на всю потужність, адже не мали куди видавати цю електроенергію.

Вірогідність таких атак висока. Ворог вже бив по опорних підстанціях. Вони під загрозою. Якщо ми не зможемо їх захистити, то ситуація може погіршитися з точки зору електропостачання. Дефіцит може бути на рівні 50%. А може й більше,

– розповів Плачков.

Навряд чи ворог ризикне бити безпосередньо по самих АЕС. Однак очевидно, що вони атакуватимуть інфраструктуру цих атомних електростанцій.

Яка ситуація на українських АЕС?