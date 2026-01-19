Про це пише 24 Канал із посиланням на технічного блогера Сергія "Флеша".

Дивіться також Росія розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС України, – ГУР

Які наслідки можуть спричинити російські удари по АЕС?

Після масованих атак ворога АЕС зараз фактично залишилися єдиними джерелами генерації електроенергії в країні, і якщо противник хоче домогтися повного блекауту, йому потрібно буде атакувати ці об'єкти.

Експерт пояснив, що поруч з кожною АЕС є підстанція і комутаційні поля, які "виводять" генеровану електроенергію з АЕС і направляють її в лінії електропередач, які сходяться до АЕС з різних боків. Фактично це частина інфраструктури АЕС. Підстанція і комутація іноді знаходяться за кілометр від реакторів, а іноді за 300 метрів.

Окупанти можуть атакувати підстанції на АЕС / Фото "Флеша"

Хоч Росія і запевняє весь світ про "надточну" зброю, ми бачимо, що це не так. Кинджали потрапляють куди попало, точність крилатих ракет і балістики теж не ідеальна,

– каже "Флеш".

Він нагадав про нещодавню трагедію в Тернополі, коли замість заводу "надточні" ракети потрапили в житловий будинок, а також про влучання по сусідніх будинках Києва при атаці на КБ "Луч". Експерт згадав про "точні" Шахеди, які атакували ГЕС, а потрапили всі в житлові будинки Вишгорода.

"Я дуже сподіваюся на те, що у росіян вистачить розуму не намагатися атакувати атомні електростанції, тому що промах "Іскандера" або "Кинджала" може перетворитися на другий Чорнобиль. Фактично всі наші АЕС знаходяться поблизу або Білорусі, або окупованої території Росії й можливо трагедія торкнеться всіх", – резюмував "Флеш".

Що в Україні кажуть про плани окупантів щодо АЕС?