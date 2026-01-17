Про це він написав на своїй сторінці в мережі X, подробиці його слів передає 24 Канал.

Актуально Росія розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС України, – ГУР

Як Україна попередила партнерів про плани Росії щодо АЕС?

Очільник українського МЗС нагадав, що Кремль розглядає небезпечні удари по підстанціях, які безпосередньо забезпечують електроенергією українські атомні станції.

Андрій Сибіга акцентував, що такі дії можуть мати "потенційно катастрофічні наслідки".

Настав час, щоб світ, включаючи МАГАТЕ та провідні світові держави, які цінують ядерну безпеку, висловилися та винесли чіткі попередження Москві, змусивши її відмовитися від таких безрозсудних планів,

– зауважив він.

Варто нагадати більш детально, що за даними ГУР, Росія планує вдарити по ключових станціях, пов'язаних з АЕС, аби повністю від'єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України й занурити українців у цілковиту темряву й холод. Так, окупанти вже неодноразово проводили розвідку на відповідних об'єктах.

Про загрозу обстрілу об'єктів обслуговування АЕС говорив і Володимир Зеленський. Він зазначав, що Росія не робить жодних кроків до припинення війни.

Яка ситуація на українських АЕС?