Кремль планує атакувати підстанції, які забезпечують роботу українських АЕС. Про це йдеться у заяві Головного управління розвідки, передає 24 Канал.

Дивіться також В Україні аварійні відключення: яких областей стосується

Що нового задумав ворог проти України?

Знищивши та вивівши з ладу ці підстанції, Москва прагне від'єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, аби цивільні українці тотально опинились без світла і тепла.

Станом на середину січня 2025 року Росія здійснила розвідку 10 відповідних об'єктів критичної енергетичної інфраструктури у 9 областях України.

Наміри кремля атакувати підстанції, аби в такий гібридний спосіб знищити генерацію на АЕС України, вчергове свідчать про геноцидний характер війни росії проти України,

– наголосили у розвідці.

Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до нових масованих атак на Україну, та закликав реагувати на повітряні тривоги.

Лише за минулий рік агресор завдав 612 цілеспрямованих комбінованих ударів по українській енергетиці. В Україні не залишилося жодної електростанції, яку б не атакував ворог. За словами міністра Дениса Шмигаля, обстрілами вибито тисячі мегаватів генерації. "Ніхто в світі ніколи не стикався із таким викликом", – наголосив він.