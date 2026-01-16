Під час виступу у Верховній Раді міністр енергетики заявив, що Україна проходить найважчу зиму за весь час повномасштабної війни, 24 Канал.

Що відомо про стан енергетики в Україні?

По об'єктах енергетичної інфраструктури росіяни працюють усім своїм арсеналом – балістика, крилаті ракети, модернізовані дрони. За минулий рік ворог завдав по енергетиці України 612 цілеспрямованих комбінованих ударів.

На сьогодні агресор продовжує бити по енергетиці із більшою інтенсивністю.

За словами Шмигаля, в Україні не залишилось жодної електростанції, яку б не атакував ворог.

"Вибито тисячі мегават генерації. Ніхто в світі ніколи не стикався із таким викликом", – уточнив міністр.

Найскладніша ситуація в Києві, на Одещині, в прифронтових громадах.

Наразі збільшується кількість пунктів незламності й імпорт електроенергії з ЄС. Міністр також додав, що між областями триває перерозподіл резервного енергообладнання, щоб забезпечити стабільну роботу критичних об'єктів.

Яка ситуація зі світлом в Україні?