Тож графіки там не діють. 24 Канал пише, де введені ГАВ.
Де діють графіки аварійних відключень?
Вранці застосували ГАВ на Полтавщині. Така ж ситуація на Сумщині.
В Україні складна ситуація в енергетиці, тому українцям доводиться жити за графіками відключень світла. Однак, вранці 16 січня у деяких областях почали вводити аварійні відключення світла.
