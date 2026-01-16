Уряд намагається подолати наслідки цього та підготував 10 пунктів, за якими житиме Україна. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко.

Дивіться також Червоний Хрест прирівняв удари по енергетиці України до атак на Росію: в МЗС відповіли

Що може змінитися для будинків з електроопаленням?

Свириденко зауважила, що Україна переживає найважчу за 20 років зиму.

У зв'язку з надзвичайною ситуацією в енергетиці зміни можливі для житлових будинків з електроопаленням.

Так, Уряд опрацьовує можливість віднести їх до об'єктів критичної інфраструктури. Це потрібно, щоб забезпечити постійний обігрів.

Уряд, енергетики та всі служби продовжують працювати у режимі 24/7. Координацію та контроль за виконанням усіх цих рішень здійснює міністр енергетики Денис Шмигаль. Цілодобово працює Лінія 112 в режимі прийому повідомлень про відсутність тепло-, водо- та електропостачання,

– також додала Свириденко.

Ситуація в енергетиці: останні новини