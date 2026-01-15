Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського від 15 січня.
До теми Де послаблять комендантську годину та що зміниться: Свириденко розкрила деталі
Як Зеленський закликав партнерів тиснути на Росію?
Володимир Зеленський нагадав, що російські загарбники 15 січня знову атакували критичну інфраструктуру в низці міст України. Під обстрілами були Харків, Київ, прикордонні регіони, Дніпропетровська та Одеська області.
"Ми будемо більше контактувати з партнерами. Я говорив щойно з Марком Рютте, зокрема про програму PURL та наші можливості купувати ракети для протиповітряної оборони", – сказав президент.
Український лідер додав, що обговорив і дипломатичну роботу з США. Зеленський зауважив, що Україна – не перепона до миру. Цьому заважають російські ракети, дрони та намагання Кремля знищити Україну.
Коли через Росію в українців немає електрики по 20 – 30 годин, коли російські удари направлені на те, щоб зламати нашу енергетику і наших людей, саме на Росію треба тиснути,
– резюмував глава держави.
Навіщо Росія гатить по українській енергетиці?
Видання The New York Times писало, що мета Росія наразі – зробити Київ непридатним для життя в холодну пору. Таким чином окупанти хочуть змусити українців підкоритися та піти на великі поступки у війні.
Володимир Зеленський 14 січня оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці через наслідки ворожих атак і негоди. У деяких регіонах, на тлі цього, можуть частково послабити комендантську годину.
А в Харкові, за словами президента, 15 січня сотні тисяч людей залишилися без світла і тепла. Це сталося через російський удар по енергетичному об'єкту.