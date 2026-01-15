Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского от 15 января.
Как Зеленский призвал партнеров давить на Россию?
Владимир Зеленский напомнил, что российские захватчики 15 января снова атаковали критическую инфраструктуру в ряде городов Украины. Под обстрелами были Харьков, Киев, приграничные регионы, Днепропетровская и Одесская области.
"Мы будем больше контактировать с партнерами. Я говорил только что с Марком Рютте, в частности о программе PURL и наши возможности покупать ракеты для противовоздушной обороны", – сказал президент.
Украинский лидер добавил, что обсудил и дипломатическую работу с США. Зеленский отметил, что Украина – не преграда к миру. Этому мешают российские ракеты, дроны и попытки Кремля уничтожить Украину.
Когда из-за России у украинцев нет электричества по 20 – 30 часов, когда российские удары направлены на то, чтобы сломать нашу энергетику и наших людей, именно на Россию надо давить,
– резюмировал глава государства.
Зачем Россия лупит по украинской энергетике?
Издание The New York Times писало, что цель России сейчас – сделать Киев непригодным для жизни в холодное время года. Таким образом оккупанты хотят заставить украинцев подчиниться и пойти на большие уступки в войне.
Владимир Зеленский 14 января объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике из-за последствий вражеских атак и непогоды. В некоторых регионах, на фоне этого, могут частично ослабить комендантский час.
А в Харькове, по словам президента, 15 января сотни тысяч людей остались без света и тепла. Это произошло из-за российского удара по энергетическому объекту.