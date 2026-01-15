Об этом Зеленский проинформировал генсека НАТО Марка Рютте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмме.

Какая ситуация в Харькове?

Владимир Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте. Он проинформировал того о последствиях обстрелов и потребности ПВО.

Российские удары во время такой холодной зимы добавляют нам серьезных вызовов. Сегодня был удар россиян по энергетическому объекту в Харькове: сотни тысяч людей остались без света и тепла,

– сказал Зеленский.

По словам президента, укреплять обороноспособность очень помогает программа PURL, и Украина рассчитывает на большее количество взносов в нее в этом месяце.

Они также поговорили о дипломатической работе, обменялись взглядами относительно того, какими должны быть следующие шаги.

Что известно об ударе по энергообъекту в Харькове?