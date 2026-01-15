Київ стикається з найважчою ситуацією з початку війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Times.

Дивіться також У "Слузі народу" відповіли, чи планується евакуація Києва

Як Київ живе без світла та тепла?

Подружжя з Києва, юристка Юлія Михайлюк та менеджер телестанції Ігор Гончарук, роками жило у великій сучасній квартирі в популярному районі столиці, називаючи її "нашою маленькою фортецею". Навіть після того, як їхнє житло постраждало від ракетного удару, вони залишилися в місті, винаймаючи інше помешкання.

Але цього тижня нові удари безпілотників і ракет залишили Київ практично без електроенергії та опалення. У квартирі подружжя температура падала до близько -12 градусів за Фаренгейтом (+3 за Цельсієм). Пан Гончарук намагався обігріти помешкання, встановивши обігрівач і поклавши цеглу на газову плиту, але це не дало ефекту. Врешті вони вирішили взяти однорічного сина та поїхати до родичів у село.

Не хочу казати, що це просто незручність. Це набагато гірше за дискомфорт,

– сказала пані Михайлюк, загортаючи сина Маркіяна у фліс і жилети.

Яка ціль російських ударів по Києву?

Хоча Київ, місто з трьома мільйонами жителів, вже не вперше зазнає відключень, цьогорічні атаки мають серйозні наслідки. Електропостачання було обмежене на кілька днів поспіль, близько 500 багатоповерхівок залишилися без опалення – найбільший збій з початку війни, повідомляє влада.

Попри те, що бойові дії точаться на сході країни, столиця лишається символічним об’єктом. Вона поза досяжністю російської піхоти, але в межах ракет і безпілотників, мета яких – зробити Київ непридатним для життя в холодну пору.

Під час першої зими після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Москва намагалася вивести з ладу всю національну електромережу. Українські енергетики змогли компенсувати пошкодження, перенаправивши потужності. Також були атаки на трансформаторні станції біля атомних електростанцій – ключових джерел енергії.

Цієї зими Росія сконцентрувалася на Києві, Одесі та Дніпрі. За словами Олександра Харченка з "Дослідницького центру енергетичної промисловості", план Москви – ізолювати міста від національної мережі і вразити електростанції. Залпи повторюються приблизно раз на два тижні, щоб ускладнити ремонт.

Минулої п’ятниці російські удари по трансформаторних підстанціях у Києві та околицях відключили столицю від основних джерел електроенергії. Було вражено всі три газо- та вугільні електростанції міста, що припинило внутрішнє опалення та виробництво електрики.

Місто опинилося в темряві. Київ перетворився на крижану панораму з деревами, вкритими інеєм, та сніговими заметами під зимовим сонцем. У вівторок місто, яке зазвичай споживає близько 2000 мегават, отримувало менше десятої частини від потреби. Електрику спрямовували лише на критичні об’єкти: метро, водонасоси, лікарні. Більшість будинків залишалися без тепла.

Водночас у міській ППО закінчуються боєприпаси, зокрема ракети Patriot. Мер просить західних союзників збільшити постачання. Повторні удари ускладнюють ремонт: деякі об’єкти, відновлені після п’ятничного удару, знову були пошкоджені у понеділок.

Пан Кличко радить киянам, які можуть, тимчасово переїхати до родичів у інші міста, але заклику до евакуації немає.

Мороз став політичною зброєю Росії

Атаки загострили політичну боротьбу. Президент Зеленський заявив, що офіс мера "зробив дуже мало" для підготовки до ударів. Мер відповів, що міські служби робили максимум, а політика може почекати.

На вулицях Києва мешканці зачиняють розбиті вікна, підмітають уламки скла, яке блищить на сонці. Безпілотники іноді не досягають цілі та врізаються в житлові будинки.

23-річний юрист Володимир Дородько спав у пуховику, коли неподалік прогримів вибух. Він оглядав уламки безпілотника та інші уламки, що залишилися у квартирі та на вулиці. Для багатьох це тепер щоденна реальність.

"Люди втомилися", – каже він, додаючи, що частина українців готова погодитися на припинення війни навіть із територіальними поступками. Дородько проти здачі східних регіонів, адже це лише підсилить апетити Кремля.

Для українців немає іншого виходу, окрім як триматися. Він навіть вбачає у втраті тепла певну користь: продукти не псуються в вимкненому холодильнику – їх виставляють на підвіконня.

Пані Михайлюк та пан Гончарук намагалися жити звичайним життям попри війну, але зима цього року стала критичною. Квартира була нестерпно холодною, тому вони утеплювали дитину флісовими речами та додатковими шкарпетками.

Люди думають, що мирна угода покращить ситуацію. Але це неправда. Стає тільки гірше,

– каже пані Михайлюк.

Київ під загрозою гуманітарної катастрофи