Де встановлюють потужні генератори?
Генераторами будинки забезпечує Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) за дорученням уряду, передає 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.
Дивіться також Десятки тисяч родин на Одещині без світла: Росія вгатила по двох енергооб'єктах
Обладнання встановлюють у тих районах столиці, де спостерігаються найбільші проблеми із заживленням.
Вони (генератори – 24 Канал) також знижують навантаження на систему і забезпечують життєдіяльність цілих кварталів,
– наголосила Свириденко.
Також надзвичайники за необхідності розгортають додаткові Пункти незламності, не лише в Києві, але й по всій державі.
Яка ситуація зі світлом у Києві?
У ніч на 13 січня Росія знову атакувала енергооб'єкти Києві та Київської області. Після цього у столиці та регіоні зафіксували перебої з світлом. ДТЕК повідомила, що екстрені відключення ввели в усьому Києві та Бучанському районі Київщини.
За даними ДТЕК, в окремих районах та мікрорайонах, зокрема на Подолі, Виноградарі та Святошині, світла може не бути до кінця доби.
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему,
– підкреслили у ДТЕК.
Водночас у Гостомелі та Ірпені на Київщині, за словами енергетиків, екстрені відключення через аварійні роботи триватимуть до 15 січня.
Важливо! Через проблеми з енергопостачанням вдень 13 січня на правому березі Києва тимчасово зупинилися всі трамваї та тролейбуси. На деяких напрямках руху електротранспорту організували роботу схожих автобусних маршрутів, як повідомили в Київтрансі.
Що відомо про атаки на Київ?
Вночі 13 січня ворог обстріляв Київщину, що спричинило пожежі як у житлових кварталах, так і на промислових об’єктах. Критичні інфраструктурні об’єкти області були переведені на альтернативні джерела живлення, а в окремих районах запроваджено екстрені відключення електроенергії.
Проте найбільших збитків комбінований удар Росії завдав в ніч на 9 січня, коли постраждала столична критична інфраструктура. Внаслідок обстрілу поранення отримали 26 осіб, четверо загинули. Масована атака залишила частину Києва без світла, тепла та води.
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що наразі найскладніша ситуація з електропостачанням у Києві та області. Найбільше відключень зафіксовано у Бориспільському та Броварському районах.