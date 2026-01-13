Де встановлюють потужні генератори?

Генераторами будинки забезпечує Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) за дорученням уряду, передає 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Обладнання встановлюють у тих районах столиці, де спостерігаються найбільші проблеми із заживленням.

Вони (генератори – 24 Канал) також знижують навантаження на систему і забезпечують життєдіяльність цілих кварталів,

– наголосила Свириденко.

Також надзвичайники за необхідності розгортають додаткові Пункти незламності, не лише в Києві, але й по всій державі.

Яка ситуація зі світлом у Києві?

У ніч на 13 січня Росія знову атакувала енергооб'єкти Києві та Київської області. Після цього у столиці та регіоні зафіксували перебої з світлом. ДТЕК повідомила, що екстрені відключення ввели в усьому Києві та Бучанському районі Київщини.

За даними ДТЕК, в окремих районах та мікрорайонах, зокрема на Подолі, Виноградарі та Святошині, світла може не бути до кінця доби.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему,

– підкреслили у ДТЕК.

Водночас у Гостомелі та Ірпені на Київщині, за словами енергетиків, екстрені відключення через аварійні роботи триватимуть до 15 січня.

Важливо! Через проблеми з енергопостачанням вдень 13 січня на правому березі Києва тимчасово зупинилися всі трамваї та тролейбуси. На деяких напрямках руху електротранспорту організували роботу схожих автобусних маршрутів, як повідомили в Київтрансі.

Що відомо про атаки на Київ?