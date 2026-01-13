Критичні об’єкти області переведені на альтернативне живлення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС та Київську ОВА.
Які наслідки ворожих атак на Київщині?
Російські війська завдали ударів по Київщині. Є руйнування, виникли пожежі в житловій забудові та на промислових об’єктах.
У Броварському та Фастівському районах ліквідували пожежі в господарчій та тимчасовій будівлях. У першому зокрема є пошкодження трьох приватних будинків та автомобіля.
У Вишгородському районі виникла пожежа у житловому будинку. Її оперативно ліквідували.
На щастя, загиблих і постраждалих немає.
Критично важливі об’єкти області переведені на альтернативне живлення та продовжують роботу. У Бучанському районі запроваджено екстрені відключення електроенергії. У Броварському та Бориспільському районах вони продовжують діяти. Діють пункти незламності.
Цієї ночі Росія атакувала Одесу
Внаслідок атаки дронів по Одесі пошкоджено житлові будинки, школу, дитячий садок, лікарню, фітнес-центр та гаражі з автомобілем. Є постраждалі люди, їм надають медичну допомогу.
ДСНС залучали 14 одиниць техніки та 65 рятувальників.