Критичні об’єкти області переведені на альтернативне живлення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС та Київську ОВА.

Дивіться також У Києві на Оболоні пожежа охопила ринок: у ДСНС розповіли деталі

Які наслідки ворожих атак на Київщині?

Російські війська завдали ударів по Київщині. Є руйнування, виникли пожежі в житловій забудові та на промислових об’єктах.

У Броварському та Фастівському районах ліквідували пожежі в господарчій та тимчасовій будівлях. У першому зокрема є пошкодження трьох приватних будинків та автомобіля.

У Вишгородському районі виникла пожежа у житловому будинку. Її оперативно ліквідували.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Критично важливі об’єкти області переведені на альтернативне живлення та продовжують роботу. У Бучанському районі запроваджено екстрені відключення електроенергії. У Броварському та Бориспільському районах вони продовжують діяти. Діють пункти незламності.

Цієї ночі Росія атакувала Одесу