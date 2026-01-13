Деталі займання та його ліквідації повідомили в ДСНС, передає 24 Канал.

Які наслідки пожежі у Києві?

Рятувальники близько 22:36 12 січня отримали повідомлення про займання на проспекті Литовському, що у Києві. Пожежа сталась в металевому кіоску на території ринку.

Як розповіли в ДСНС, полум'я перекинулося на поруч розташовані торгові кіоски. Загалом площа займання сягнула 150 квадратних метрів.

Ліквідація пожежі на ринку в Оболонському районі: дивіться відео

Вогнеборці ДСНС ліквідували займання о 00:25. Внаслідок події ніхто не постраждав, запевнили рятувальники.

Причина загоряння наразі невідома, її встановлюватимуть правоохоронці.

