Деталі займання та його ліквідації повідомили в ДСНС, передає 24 Канал.
Які наслідки пожежі у Києві?
Рятувальники близько 22:36 12 січня отримали повідомлення про займання на проспекті Литовському, що у Києві. Пожежа сталась в металевому кіоску на території ринку.
Як розповіли в ДСНС, полум'я перекинулося на поруч розташовані торгові кіоски. Загалом площа займання сягнула 150 квадратних метрів.
Ліквідація пожежі на ринку в Оболонському районі: дивіться відео
Вогнеборці ДСНС ліквідували займання о 00:25. Внаслідок події ніхто не постраждав, запевнили рятувальники.
Причина загоряння наразі невідома, її встановлюватимуть правоохоронці.
Наслідки нещодавніх пожеж
Раніше у Львові в п'ятиповерхівці пролунав вибух. Опісля там спалахнула сильна пожежа. Вогнеборці загасили вогонь і врятували двох людей. Вибух спричинити могла газова колонка.
Також у Солом'янському районі Києва загорілася триповерхова складська будівля. ДСНС працювали за підвищеним рангом. Площа пожежі, попередньо, становила 800 квадратних метрів.