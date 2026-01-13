Детали возгорания и его ликвидации сообщили в ГСЧС, передает 24 Канал.
Какие последствия пожара в Киеве?
Спасатели около 22:36 12 января получили сообщение о возгорании на проспекте Литовском, что в Киеве. Пожар произошел в металлическом киоске на территории рынка.
Как рассказали в ГСЧС, пламя перекинулось на рядом расположенные торговые киоски. В целом площадь возгорания достигла 150 квадратных метров.
Пожарные ГСЧС ликвидировали возгорание в 00:25. В результате происшествия никто не пострадал, заверили спасатели.
Причина возгорания пока неизвестна, ее будут устанавливать правоохранители.
Последствия недавних пожаров
Ранее во Львове в пятиэтажке прогремел взрыв. После там вспыхнул сильный пожар. Пожарные потушили огонь и спасли двух человек. Взрыв вызвать могла газовая колонка.
Также в Соломенском районе Киева загорелось трехэтажное складское здание. ГСЧС работали по повышенному рангу. Площадь пожара, предварительно, составляла 800 квадратных метров.