Детали возгорания и его ликвидации сообщили в ГСЧС, передает 24 Канал.

Какие последствия пожара в Киеве?

Спасатели около 22:36 12 января получили сообщение о возгорании на проспекте Литовском, что в Киеве. Пожар произошел в металлическом киоске на территории рынка.

Как рассказали в ГСЧС, пламя перекинулось на рядом расположенные торговые киоски. В целом площадь возгорания достигла 150 квадратных метров.

Ликвидация пожара на рынке в Оболонском районе: смотрите видео

Пожарные ГСЧС ликвидировали возгорание в 00:25. В результате происшествия никто не пострадал, заверили спасатели.

Причина возгорания пока неизвестна, ее будут устанавливать правоохранители.

Последствия недавних пожаров