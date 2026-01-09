Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Львовской области.
Что известно о взрыве во Львове?
Около 21:55 9 января к спасателям поступило сообщение о взрыве в квартире на 4-м этаже пятиэтажного дома на улице Сирко во Львове. Из окон квартиры вырывалось масштабное пламя. Во время тушения пожара чрезвычайникам удалось спасти владельца квартиры – его сразу передали медикам, а также мужчину из соседней квартиры.
В 22:20 спасатели ликвидировали пожар. По данным ГСЧС, огонь охватил площадь около 40 квадратных метров.
По предварительной информации, причиной взрыва могла стать газовая колонка.
Местные сообщают о небольшом запахе газа на улице.
Сейчас обстоятельства инцидента устанавливаются соответствующими службами.
Во Львове пылает квартира: смотрите видео
Чрезвычайные происшествия во Львове: какие последние?
Львовскую область в ночь на 9 января могли атаковать "Орешником", местные слышали по меньшей мере 6 взрывов. В результате атаки произошел пожар на объекте критической инфраструктуры, среди гражданских пострадавших нет.
Во Львове весь коммунальный электротранспорт перевели на общие графики отключений электроэнергии. Из-за этого в городе произошел транспортный коллапс: цены на такси существенно выросли, а на некоторых автобусных маршрутах увеличился поток пассажиров.
Во Львове юноша 2007 года рождения упал в шахту лифта с пятого этажа, получил травмы и переломы. Инцидент произошел в результате того, что трое молодых людей расшатали лифт, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после чего они попытались самостоятельно выбраться.