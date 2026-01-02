Парень 2007 года рождения получил переломы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

Смотрите также В Киеве юноша решил "развлечься" на эскалаторе метро: он в больнице со сложными травмами

В каком состоянии парень?

По словам специалистов "Львовсвета", ребята начали расшатывать кабину, из-за чего сработала система защиты и лифт остановился. Вместо того, чтобы подождать помощи, компания решила самостоятельно выбраться, поэтому разломала двери кабины и двери в лифтовой шахты на уровне 5 этажа.

При попытке покинуть лифт, один из молодых людей упал в шахту и получил травмы. Его достали спасатели и передали медикам скорой помощи с переломами. По информации ГСЧС и полиции, ребята находились в состоянии алкогольного опьянения.

В Шевченковской райадминистрации сообщили, что жалоб на работу этого лифта ранее не поступало. Лифт введен в эксплуатацию в 1977 году, а в 2017-м его капитально отремонтировали и заменили основные узлы.

В департаменте жилищного хозяйства напоминают, что в случае остановки лифта необходимо оставаться в кабине и вызвать аварийную службу или ГСЧС. Самостоятельные попытки выбраться могут привести к тяжелым травмам или даже гибели.

Похожие случаи: последние новости