Парень 2007 года рождения получил переломы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.
В каком состоянии парень?
По словам специалистов "Львовсвета", ребята начали расшатывать кабину, из-за чего сработала система защиты и лифт остановился. Вместо того, чтобы подождать помощи, компания решила самостоятельно выбраться, поэтому разломала двери кабины и двери в лифтовой шахты на уровне 5 этажа.
При попытке покинуть лифт, один из молодых людей упал в шахту и получил травмы. Его достали спасатели и передали медикам скорой помощи с переломами. По информации ГСЧС и полиции, ребята находились в состоянии алкогольного опьянения.
В Шевченковской райадминистрации сообщили, что жалоб на работу этого лифта ранее не поступало. Лифт введен в эксплуатацию в 1977 году, а в 2017-м его капитально отремонтировали и заменили основные узлы.
В департаменте жилищного хозяйства напоминают, что в случае остановки лифта необходимо оставаться в кабине и вызвать аварийную службу или ГСЧС. Самостоятельные попытки выбраться могут привести к тяжелым травмам или даже гибели.
Похожие случаи: последние новости
Летом 2025 года в Новояворовске 15-летний подросток получил тяжелые травмы получил тяжелые травмы после падения в шахту лифта заброшенного недостроя. Инцидент произошел вечером, когда парень вместе с друзьями делал фото на крыше здания. Подростка госпитализировали в реанимацию.
Тогда как в Киеве 36-летний мужчина выпрыгнул с 19-го этажа и выжил. Его госпитализировали с серьезными травмами.
В Полтаве похожий случай стал летальным. Там с крыши торгово-развлекательного центра "Киев" упал 19-летний парень. Впоследствии он скончался в больнице.