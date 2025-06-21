Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Полтавской области.

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Полиция выясняет обстоятельства травмирования парня

Около 09:40 21 июня полицейские получили сообщение, что с крыши торгово-развлекательного центра "Киев" упал человек. О происшествии рассказали очевидцы. Следственно-оперативная группа подразделения полиции приехала на место. Установлено, что пострадавшим является 19-летний парень из Полтавского района.

Молодого человека срочно доставили в больницу, а полиции Киевского района Полтавы начали расследование по трагедии.

Медики оказали парню срочную помощь, но спасать его жизнь не удалось – он умер в больнице.

Пока неизвестно, почему мужчина был на крыше ТРЦ, как он там оказался и для чего спрыгнул вниз. В сети пишут, что парень некоторое время сидел на ограждении. В какой-то момент он прыгнул или случайно сорвался.

Напомним, в Ужгороде студент 2 курса колледжа культуры совершил самоубийство. Спрыгнув из окна он погиб на месте. Тогда в его прощальной записке говорилось, что родители парня хотели, чтобы он хорошо сдал экзамены, но у него это не получилось. Предположительно, именно из-за несданного экзамена студент покончил с собой.