Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Полтавської області.

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Поліція з'ясовує обставини травмування хлопця

Близько 09:40 21 червня поліцейські отримали повідомлення, що з даху торгово-розважального центру "Київ" впала людина. Про подію розповіли очевидці. Слідчо-оперативна група підрозділу поліції приїхала на місце. Встановлено, що постраждалим є 19-річний хлопець з Полтавського району.

Молодого чоловіка терміново доставили до лікарні, а поліції Київського району Полтави розпочали розслідування щодо трагедії.

Медики надали хлопцю термінову допомогу, але рятувати його життя не вдалося – він помер у лікарні.

Наразі невідомо, чому чоловік був на даху ТРЦ, як він там опинився й для чого зістрибнув униз. У мережі пишуть, що хлопець деякий час сидів на огорожі. У якийсь момент він стрибнув чи ненароком зірвався.

Нагадаємо, в Ужгороді студент 2 курсу коледжу культури вчинив самогубство. Зістрибнувши з вікна він загинув на місці. Тоді в його прощальній записці йшлося, що батьки хлопця хотіли, щоб він добре склав іспити, але в нього це не вийшло. Імовірно, саме через нескладений іспит студент наклав на себе руки.